ضبط طن لحوم وجمبرى وكابوريا فاسدة بالشرقية

و تحرير 11 محضر مخالفة..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك و اللحوم مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين إستعدادا لحلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية “إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية” بالإشتراك مع الجهات المعنية “مجالس المدن -الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية” قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ( 11 ) محضر و ضبط ( طن و 38 كجم ) لحوم و جمبري و كابوريا مخالفة بيانها كالتالي ( 851 كجم ) جمبري و كابوريا و لحوم مصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمي و ( 187 كجم ) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.