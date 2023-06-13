د.عبد السند يمامة يكشف الأسباب السياسية لمشاركة الوفد في الانتخابات الرئاسية

رئيس الوفد يلتقي بنواب الحزب في البرلمان

اجتمع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للنواب والشيوخ، للتشاور في خوض حزب الوفد لانتخابات الرئاسة القادمة، وترشيح رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة لهذه الانتخابات، وذلك بحضور الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، ومحمد عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، و سليمان وهدان وعبد الباسط الشرقاوي وهاني أباظة ومحمد مدينة، واللواء إيهاب عبد العظيم، و ليلي أبو اسماعيل و سحر القاضي ومي مازن وسهام بشاي ونشوى رائف، وشيرين طايل ومها شعبان، وباسم حجازي أعضاء مجلس النواب.

وحضر من نواب مجلس الشيوخ خالد قنديل، و طارق عبد العزيز، عبد العزيز النحاس وطارق تهامي وأمل رمزي. وشارك في اللقاء اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب.

ورحب الدكتور عبد السند يمامة بنواب الحزب، وأكد تقديره لهم وشرح أننا في مرحلة الانتخابات الرئاسية، والتي ستُجرى في شهر نوفمبر تقريباً، في موعدها المقرر دستورياً وليست انتخابات مبكرة، وأن الوقت داهمنا والمسألة تستحق منا التحرك وتحديد قرارنا بالدخول أو عدم الدخول وتسمية مرشحنا في هذه الإنتخابات.

وأشار الدكتور عبد السند يمامة، أنه دعا أعضاء الهيئة العليا للمناقشة في مسألة مشاركتنا في هذه الانتخابات من عدمه وأثناء الاجتماع، طلب النائب سعيد ضيف الله أن نُسمي أيضاً المرشح وأن يكون مرشح حزب الوفد هو رئيسه.

وتقرر أن يكون القرار الرسمي بدخول الوفد الانتخابات الرئاسية وتسمية مُرشحنا لهذه الانتخابات من خلال الإعلان الأسبوع القادم في مؤتمر صحفي عالمي، بحضور جميع أعضاء الهيئة العليا وممثلي القواعد الوفدية ورؤساء الوفد السابقين.