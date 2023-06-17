حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية لمدن وقري محافظة البحيرة ، حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 ، والتي أسفرت عن إزالة 32 حالة تعد باجمالى مساحة بلغت 1417 متر مربع عبارة عن إزالة 9حالات تعد بمساحة 740 م2 بكفر الدوار ،6حالات تعد بمساحة 340 م2 بالمحمودية ،

حالتي تعد بمساحة 210 م2 بكوم حماده ،5حالات تعد بمساحة 54 م2، وبالرحمانية ،4حالات تعدي بمساحة 45 م2 وبشبراخيت ،4حالات تعد بمساحة 190 م2 و بإدكو ، 3حالات تعد بمساحة 9 م2 بالدلنجات .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية وإسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين، مؤكدةً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها .

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس .