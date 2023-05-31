د. عبد السند يمامة يكرم العمال الوفديين.. صور

د. عبد السند يمامة: العامل الشريف أفضل من وزير مرتشي .. وقانون العمال يجب أن يحقق التوازن بين الحقوق والإلتزامات

سعيد الجوجري: الوفد له تاريخ في النضال العمالي ورئيس الحزب يرعى الاتحاد الوفدي

شريف عارف: الدكتور عبد السند يمامة تحمل جميع تكاليف تجديد وتطوير معهد الدراسات السياسية على نفقته الخاصة وتجهيز أكبر مكتبة في تاريخ الأحزاب المصرية

استضاف معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد داخل مقر الحزب الرئيسي بالدقي، اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم الاتحاد العام للعمال الوفديين، وذلك برعاية وحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وكان أبرز الحضور للاحتفال اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد، والنائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، وسعيد الجوجري رئيس الاتحاد العام للعمال الوفديين، وعبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، ومحمد عبد الجواد فايد عضو الهيئة العليا وأحمد جمعة وأحمد الخطيب مساعدا رئيس الحزب، وقدم الحفل الكاتب الصحفي شريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية و المستشار الإعلامي لحزب الوفد.

وقال الكاتب الصحفي شريف عارف فى كلمته: “أهلا بكم داخل بيت الأمة، وداخل معهد الدراسات السياسية، بحزب الوفد، للاحتفال بالاتحاد العام للعمال الوفديين، وأن حزب الوفد قدم أهم القوانين العمالية في تاريخ حزب الوفد، ولم يكن شرائحياً أبداً وأرحب بكم جميعاً، ويشرفنا عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وسعيد الجوجري، رئيس الاتحاد ومحمد بدرة سكرتير عام الاتحاد".



وأضاف شريف عارف: “إن الوفد تبني وأصدر مشروع الألف كادر، ورئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة أصر أن يكون مشروع لكل المحافظات، وأن يكون هناك احتفال يليق بتطوير معهد الدراسات السياسية وتكفل رئيس الحزب بعملية التطوير وسدد تكلفتها بالكامل، وهناك مشروع ثقافي يقوم عليه الوفد ورئيس الحزب والذي تفضل بالتبرع له كاملاً من نفقته الخاصة، ونحن بصدد أن نقدم أكبر مكتبة في تاريخ الأحزاب بمصر، وتضم 1000 كتاب وقاعة متخصصة في ورش العمل، وأتمنى من اتحاد العمال الوفديين، تدريب أعضاء الاتحاد ونقدم للوفد كل ما هو جديد".

وأكد سعيد الجوجري رئيس الاتحاد العام للعمال الوفديين، في كلمته أنه خلال شهر مايو وهو شهر العمال ومن داخل بيت الأمة وتحت رعاية الدكتور عبد السند يمامية رئيس حزب الوفد، يقيم اتحاد عمال الوفد احتفاله لتكريم عماله، والذى صدر قرارا بتشكيله في 19 مايو 2003، والاتحاد العالم للعمال الوفديين، له هيكل تنظيمي ولجان عامة وفرعية وهذه اللجنة تضم الجميع من الوفديين، واتحاد العمال حزبي وليس حكومي وضمن أحد مؤسسات حزب الوفد".

وأضاف الجوجري: "إن حزب الوفد له تاريخ من النضال العمالي، وأسس الاتحاد لحل مشاكل العمال وتسويتها في جميع المحافظات، وبعد تدخل الاتحاد العام تم حل بعض المشكلات نظرا لاسم وعراقة حزب الوفد ومواقفه الوطنية، سواء مع شركات خاصة أو قطاع عام وتم الاستجابة لتلك المشكلات وهذا هو دور الاتحاد".

وأَوضح رئيس الاتحاد العام للعمال الوفديين، أنه من الناحية التثقيفية والتدريبية تم تنظيم دورات تدريبية داخل حزب الوفد، بحضور مدربين وأخصائيين من وزارة القوى العاملة، لتدريب أعضاء الاتحاد والمنضمين الجدد إليه، وهو أحد الأدوار العلمية لاتحاد العمال الوفديين، وأشكر الجميع على الحضور.

تطوير معهد الدراسات السياسية

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خلال تفقده أعمال تطوير معهد الدراسات السياسية: "أهلاً بكم في معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد، الذي تم تطويره مؤخراً ليكون منبرا ثقافيا لحزب الوفد، واتحاد العمال الوفديين، له أصل تاريخي وذكرناه، لأن عيد العمال يكون الاحتفال بشكل عالمي ودولي، والمجتمع يحتفل بكل الأطياف العمالية، وتحضرني كلمة للشيخ محمد متولي الشعراوي، وهي "أن الإسلام لا يعرف فرقاً بين عمل وعمل ولكن يعرف فرقاً بين عامل وعامل" مهما بلغت درجة العمل الذي يقوم به العامل، وهناك فرق بين عامل وعامل، ولكن جميع الأعمال شريفة، فالعامل الشريف أفضل من الوزير المرتشي، ونظرة الدين الإسلامي للعمال أن نحتفي بالعمال وهناك مسائل هامة جداً ولأن الإعداد لقانون جديد للعمل، يجب أن يحقق هذا القانون الحقوق والضمانات للعمال ويحقق التوازن في حق العامل والتزامه وحق رب العمل، ولن يكون هناك استثمار ولا رخاء إذا تركت هذه النقطة".

وأضاف رئيس حزب الوفد: "هنا يأتي دور الدولة في تحقيق ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعلاج وكل هذه الحقوق، ويجب أن يكون دورها واضح وتؤديه كما في الدول المتقدمة وهذا دور الدولة، ولدينا دورا نؤديه داخل الحزب، وحزب الوفد يطلق عليه حزب "الجلاليب الزرقاء" وكلنا عمال بمختلف مسمياتنا، وهم عصب المجتمع في ظل المساواة وعدم التمييز ويجب أن نطالب بدعم حقوق العمال، والاتحاد العام للعمال الوفديين له دوراً أساسياً في الهيئة الوفدية".

وجاء أسماء المكرمين على النحو التالي:

سعيد الجوجري رئيس اتحاد عمال حزب الوفد

شيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد عمال حزب الوفد

محمد بدره سكرتير اتحاد عمال حزب الوفد

عبد الناصر سعفان

حماده الأدهم

سمير صبري

محمد جمعه

منال حافظ

أم هاشم الصاوي

محمد اسماعيل الجمال

سامح عدس

العزب القصاص

محمد الشرقاوي

ماهر حشيش

وفاء رجب ودن

مرفت رجب ودن

محمد آدم

خالد علم الدين

رأفت عسران

أحمد محمود الشريف

عباس البربري

كمال أحمد

الدكتور عبد السند يمامة يكرم العمال الوفديين

الدكتور عبد السند يمامة يكرم العمال الوفديين

الدكتور عبد السند يمامة يكرم العمال الوفديين

أحمد صالح

شيماء محمود

احسان محمد خليل

عبد الله الجابري

خالد ابراهيم جماز

شوقي سليم

انوار رشاد

رودي حمدى السلحدار

وتم تكريم الاستاذ عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب.