سكرتير بنى سويف يتفقد تأهيل المعرض التجاري "شباب مصر "

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد يرافقه هاني الجويلي رئيس المدينة بجولة تفقدية اليوم لمتابعة استمرار وانتظام سير العمل بالموقع وتواجد المعدات و العمال والمشرفين والمهندسين المختصين من شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير حيث تتواصل أعمال التأهيل وإعادة الإنشاء بالموقع والتي تضمنت الانتهاء من الصبة الأرضية للموقع بمساحة تزيد عن 2700 متراً وجار العمل في إنشاء وبناء باكيات المعرض التي تزيد عن 100 باكية وذلك بمشاركة نحو 110 من البنائيين يعملون على 3 ورديات مناوبات وذلك بالتوازي مع بدء أعمال الكهرباء التيار الخفيف وأعمال البياض واستكمال أعمال توريد وتشوين خامات ومستلزماات البناء والإعداد والتجهيز لتركيب الكمر العلوي.

وتم التأكيد على تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير الأعمال والتواصل الدائم مع كافة الجهات ذات الصلة من الجهاز والشركة والوحدة المحلية والمرافق،لتذليل أية معوقات"قد تطرأ " ولتوفير كافة المتطلبات لضمان.

انتظام واستمرار العمل، مكلفاً مسؤولى الوحدة المحلية بالتواجد الميداني خلال فترات العمل التي تتم "على مدار اليوم" بالموقع الأعمال، والتنسيق التام بين كافة الجهات لتوفير كافة التيسيرات اللازمة ، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود بين الجهات والأجهزة التنفيذية لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لضمان انتظام سير العمل.

كما افاد مسئولو شركة المقاولون العرب أن

عن تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروع ، حيث تم تنفيذ هيكل البناء بنسبة 100 %.

اعمال البياض بنسبة 100% واعمال الدهان بنسبة 85% واعمال الكهرباء بنسبة 80%.

اعمال الصحية بنسبة 100 % واعمال الحريق التي تمت أوتوماتيك 90% ، التهوية 70 % و التوريد بنسبة 70 % كما متوقع الانتهاء قيل العيد الأضحى المبارك.

فى سياق متصل وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بن سويف باستمرار المتابعة لأعمال تأهيل موقع الأعمالبالمعرض التجاري معرض شباب مصر وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لأجهزة الدولة والوزارات المعنية بسرعة إعادة إنشاء وتأهيل المعرض لإعادته إلى وضع أفضل عليه من ذي قبل إثر تعرضه لحريق منذ أسبوعين.

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