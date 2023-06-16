تحرص الأمهات على تحضير وجبات شهية مفيدة لصحة افراد أسرتها، خاصة لو يوجد بينهم مريض بمرض السكر.

يحتاج مريض السكر الى عناية خاصة في تقديم العديد من الوصفات الشهية لتفيد صحتهم.

ويأتي سمك الفيلية في مقدمة الأطعمة المفيدة لصحتهم، فمن أهم فوائد فيليه السمك أنه يحافظ على صحة وجمال الشعر والبشرة والبشرة ويزودهم بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم حيث نعلم أن أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون صحية وغير مشبعة. يعالج فيليه السمك بعض الأمراض الجلدية ، مثل الصدفية ، لاحتوائه على الأحماض والمعادن ، وخاصة الأحماض الدهنية أوميجا 3.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير صينية سمك بالكريمة لمرضى السكري بخطوات بسيطة.

- مقادير الصلصة البيضاء :

حليب : كوب

كريمة الطبخ : كوب ونصف

طحين : ملعقة كبيرة ونصف

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

جوزة الطيب : رشّة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

ملح : حسب الرغبة

أوريغانو : ملعقة صغيرة

- سمك الفيليه : نصف كيلو (مقطع شرائح)

- البطاطس : 3 حبات

- عصير الليمون : 1 حبة

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : حسب الرغبة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء تبلي السمك بالملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون، واتركيه جانباً.

في مقلاة على النار ذوبي الزبدة، ثم أضيفي البصل والثوم وشوحي قليلاً، وأضيفي السمك مع التقليب لمدة 5 دقائق، ثم ضعي السمك في صينية الفرن.

لتحضير الصلصة: في قدر ضعي الزبدة على النار، ثم أضيفي الطحين وحركي حتى يشقر، ثم صُبي الحليب المخلوط بالكريمة بشكل تدريجي مع التحريك المستمر.

تبلي الصلصة بالملح، وجوزة الطيب، والفلفل الأسود، والأوريغانو، واتركيها حتى تتكاثف ثم ارفعي القدر عن النار.

اسكبي نصف الكمية الصلصة فوق السمك في الصينية.

غطسي البطاطس في ماء مغلي لمدة دقيقتين ثم صفيها ورصيها فوق السمك ثم أضيفي كمية الصلصة المتبقية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج تماماً ثم قدميها ساخنة.