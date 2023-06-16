السعودية .. تعتقل مصريا روج لحملات حج وهمية

ألقت السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، القبض على مصري روج حملات حج وهمية، وباع أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الأمن العام السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه لحملات حج وهمية وبيعه أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ودعا الأمن العام السعودي في بيانه اليوم، المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية والإبلاغ عنها.



وتعد الحملات الوهمية التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لکسب أموال الناس بالباطل عملاً مخالفاً لنظام تقديم خدمة الحج للمواطنين والمقيمين، الذين يذهبون فريسة لها لانسياقهم خلف الوعود الکاذبة.