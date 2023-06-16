عاجل
رئيس الوزراء: الأزمة الروسية-الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الأفريقية وشعوبَها رئيس وزراء الهند يزور مصر ويلتقي بمسئولين وأعضاء الجالية د. عبدالسند يمامة ينتقد صندوق النقد الدولى ويطالب بمزيد من الحرية للإعلام المصرى
الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السعودية .. تعتقل مصريا روج لحملات حج وهمية

الحج
الحج

ألقت السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، القبض على مصري روج حملات حج وهمية، وباع أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الأمن العام السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه لحملات حج وهمية وبيعه أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ودعا الأمن العام السعودي في بيانه اليوم، المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية والإبلاغ عنها.

txt

السعودية تستقبل الحجاج بتقنيات تستخدم لأول مرة وحزمة مبادرات

txt

تحويل 16 من الحجاج المصريين لمستشفيات في السعودية


وتعد الحملات الوهمية التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لکسب أموال الناس بالباطل عملاً مخالفاً لنظام تقديم خدمة الحج للمواطنين والمقيمين، الذين يذهبون فريسة لها لانسياقهم خلف الوعود الکاذبة.

مواد متعلقة

نجاح جراحة في المخ لجنين في رحم أمه

موعد الانقلاب الصيفي طبقًا للحسابات الفلكية

طائر يحطم نافذة طائرة بجسده وقائدها يسيطر على الوضع ( فيديو)

السعودية تستقبل الحجاج بتقنيات تستخدم للمرة الأولى وحزمة مبادرات

الأرصاد تكشف حالة الطقس السبت وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة

مؤلف مسلسل بالطو يعلق على سؤال امتحان كلية الألسن.. بطني بتشد عليا

وزراء المياه الأفارقة يشاركون فى حفل تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي

قمر يدور حول كوكب الزهرة الليلة.. انظروا للسماء

الجريدة الورقية