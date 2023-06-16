السعودية تستقبل الحجاج بتقنيات تستخدم لأول مرة وحزمة مبادرات

الاهتزازات التحذيرية هي تقنية جديدة أدخلتها السلطات السعودية، بمناسبة موسم الحج، وتعتمد على تجهيز الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، لرفع مستوى السلامة على الطرق.

الاهتزازات التحذيرية، تنتج عن مطبات منخفضة عن سطح الأسفلت، بأبعاد محددة وترتيب وتكرار محدد، يتم تنفيذها على أكتاف الطرق باستخدام سيارات حديثة، مزودة بعدد من التقنيات المخصصة بإنشاء المطبات.

تقنيات للتحذير عند الانحراف عن الطريق

التقنية الجديدة، تستخدم لتنبيه مستخدمي الطرق السريعة بإصدار أصوات معينة لمجرد خروجهم عن المسار المخصص في حال شعورهم بالنعاس، أثناء القيادة أو استعمال الهاتف أو عدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية.

نفذت السعودية حزمة من المبادرات النوعية والتشريعات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين، من أنحاء العالم لتأدية مناسك الحج والعمرة، لإثراء التجربة الإيمانية، وكذلك تخفيض التكلفة النهائية على الحاج والمعتمر.

وفتحت المملكة العربية السعودية، المنافسة بين شركات مقدمي خدمات الحج، بهدف المساهمة في تخفيض التكلفة على الحجاج، ورفع مستوى كفاءة الخدمة المقدمة لهم وفق أعلى مستوى للجودة، وتخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63 في المائة وللحجاج بنسبة 73 في المائة مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم.

مبادرة طريق مكة

تهدف المبادرة لتقليص وقت انتظار الحجاج في المطار إلى 15 دقيقة، واستفاد من هذه المبادرة سبع دول هي: باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، المغرب، بنجلادش، تركيا، وكوت دي فوار، وتدرس المملكة توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل دولاً أخرى في المستقبل.

إصدار التأشيرة في أقل من يوم

ومن التيسيرات للحج، إصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما، وإطلاق تأشيرة الترانزيت لمدة أربعة أيام، وإتاحة أداء نسك العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات، وتمكينهم من التنقل بكل أريحية داخل أرجاء المملكة للتعرف على التنوع الثقافي الفريد.

خدمات منصة نسك

تقدم منصة نسك أكثر من 120 خدمة متنوعة بتسع لغات لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثراء التجربة الروحانية للحجاج والمعتمرين والزوار تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.