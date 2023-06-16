السفير المصري بألمانيا يلتقي بعثة الفراعنة للأولمبياد الخاص

حرص السفير المصري بألمانيا السفير خالد جلال على الالتقاء ببعثة الأولمبياد الخاص المشاركة بالألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر وقبل ساعات من انطلاق حفل الافتتاح مساء السبت 17 يونيو، وكانت الزيارة قد تركت الكثير من الاثار الإيجابية على نفوس اللاعبين وقبل يوم واحد من مشاركاتهم في 15 رياضة أولمبية، حيث نقل لهم تحيات حكومتهم متمثلة في رئيس وزرائها د.

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دعم وتشجيع بعثة الفراعنة للأولمبياد الخاص

مصطفى مدبولي وتسخير كافة إمكانات السفارة من أجل تحقيقهم وكما عودونا الكثير من الميداليات ، معبرا عن سعادته الخاصة للقاء بهم ، وانه لمس وعن قرب على مدى الإصرار والعزيمة التي تملئهم ، ووعدهم بتعميم دعوة على صفحة السفارة الالكترونية للمصريين المقيمين في ألمانيا وهم جالية كبيرة للالتفاف خلفهم وتشجيعهم ، وانهم بالفعل أبطال من نوع خاص يحتاجون الى الدعم والتشجيع ، وانه قبل وصولهم الى برلين اطمئن من اللجنة المنظمة على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة من أقامه وإعاشة ، وأنه سخر كل إمكانيات السفارة من اجل العمل على ان تكون أيام اقامتهم في برلين على أكمل وجه .

وحرص السفير المصري على الحديث الى د. باسم التهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة ونائبة عمرو الطحاوي في حضور الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية ، واستمع منهم على كافة الترتيبات الخاصة بلاعبي مصر والرياضات التي سوف يشاركون فيها، وكذلك المؤتمرات العالمية المقامة مواكبة للألعاب والتي تشارك فيها مصر أيضا وهو المؤتمر العالمي للاعبين القادة ، والمؤتمر العالمة للشباب والمدارس.

وودع السفير المصري البعثة بالسلام على جميع اللاعبين والشد على ايدهم ، ووعدوه اللاعبين بأنهم سوف يحققون غلة وفيرة من الميداليات ، وطلبوا منهم الحضور يوم تتويجهم بالميداليات فوعدهم على الحضور سواء أيام المنافسات الرسمية او ايام التتويج ، وطلب من د. باسم تزويده بجدول مفصل للمنافسات .