هبة عبدالعزيز تهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

شاركت الفنانة هبة العزيز، بصورة تجمعها بلاعب المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح، لتهنئته بعيد ميلاده.

وظهرت هبة عبدالعزيز بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصير، مجسم، بدون أكمام، صمم من قماش ناعم باللون الكحلي على قوامها الممشوق وعكس وزنها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع رسمة عينيها بنعومة مع لون الكشمير في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: " عيد ميلاد سعيد عزيزي أتمنى سنة مليئة بالسعادة والنجاحmosalah".

هبة عبد العزيز

هبة عبد العزيز ممثلة مصرية وعارضة أزياء ومكياج شابة، قدمتها نبيلة عبيد عام 2009 في مسلسل البوابة الثانية، ثم شاركت في مسلسلات نونة المأذونة عام 2011 ولعبة الشيطان عام 2013 والصياد والجزء الأول من سرايا عابدين عام 2014، وفي 2015 في مسلسلات الكبير أوي، الجزء الخامس، والكابوس، ومن الجاني. وفي مجال السينما، شاركت في فيلمي الثلاثة يشتغلونها عام 2010 ولمح البصر. وشاركت في الجزئين الثالث والرابع من مسلسل هبة رجل الغراب كما شاركت في فيلم عمر الأزرق عام 2017.