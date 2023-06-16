علي جمعة: رأسي كانت هتتقدم هدية للقرضاوي أثناء حكم الإخوان

يستكمل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، شهادته عن ثورة 30 يونيو، في الجزء الثاني من حلقة اليوم بـ "برنامج الشاهد" علي قناة “إكسترا نيوز”.

ويكشف “جمعة” تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها، من جانب حركة حسم، بعد تكليفات من يوسف القرضاوي، قائلًا: "الإخوان أرادوا تقديم رأسه "هدية" للقرضاوي.

وكان أمس ذكر الدكتور علي جمعة، إن محمد مرسي اتصل بي 10 ونصف صباح يوم الجمعة، أن أحضر لصلاة الجمعة معه، ورفضت، لكنه ترجاني أن أحضر فوافقت، وذهبت فأجلسني عن يمينه وشيخ الأزهر عن شماله، وهذا يعني أنه لا يعرف البروتوكولات.

شيخ الأزهر هو شيخ الإسلام

وأضاف أن شيخ الأزهر هو شيخ الإسلام، ويجب أن يجلس عن يمين الرئيس، وأنا كنت المفتي وقتها، فهذا يعكس جهله بأمور القيادة، لأنها تفاصيل صغيرة لكن دالة.

وأوضح أنه بعد الصلاة طلب مني أن أجلس معه وأدله على الخير، فقلت له كيف أتصل بك، فلم يكن يعرف رقمه، فطلب إلى رئيس ديوانه محمد رفاعة الطهطاوي أن يمليني الرقم، فأملاه لي بشكل خطأ حتى لا اتواصل معه.

مرسي كان يبكي ويقول المسؤولية أكبر مني

وأشار إلى أن أحد الدعاة المشهورين جلس بجواري في رحلة عمرة، وأخبرني أن محمد مرسي كان يتصل به يوميًا يتحدث معه، وكان يبكي في الهاتف ويقول "المسؤولية أكبر مني"، فليس هكذا تدار الدول، تعلمنا من الخلفاء الراشدين كيف تدار الدول.