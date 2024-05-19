وزير النقل: انشاء مصنع في مصر لتصنيع كافة أنواع الوحدات المتحركة

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فاى دونجبين نائب وزير النقل بجمهورية الصين الشعبية ومدير الإدارة الوطنية للسكك الحديدية الصينية NRA ورؤساء ومسئولي عدد من الشركات المتخصصة في مجال السكك الحديدية ( رئيس شركة أفيك – نائب رئيس شركة CRRC -..... ) وحضر اللقاء قيادات الهيئة القومية للانفاق والسكك الحديدية والنقل البحري .

في بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن ترحيبه بنائب وزير النقل الصيني مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية الصينية وإلى التعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل تنفيذ شركة أفيك الصينية بالتعاون مع الشركات المصرية مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 105.5 كم بإجمالي عدد 19 محطة والذي تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة وجاري العمل في المرحلة الثالثة والتمهيد للمرحلة الرابعة كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف (الرحاب – العاصمة الإدارية) بين الهيئة القومية للانفاق وشركة أفيك انتيل وغيرها من المشروعات .

ومن جانبه أعرب نائب وزير النقل بجمهورية الصين الشعبية عن سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية مشيراً إلى التقدم الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر ومنه مجال السكك الحديدية والذي تمتد خطوطه إلى 10 الاف كم وجاري تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم .

ثم تناقش الجانبان في أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين حيث أكد وزير النقل ان هناك فرصاً للتعاون تتمثل في التعاون في توطين صناعة النقل في مصر من خلال انشاء مصنع في مصر لتصنيع كافة أنواع الوحدات المتحركة ( جرارات – عربات سكك حديدية – عربات مترو – عربات LRT) لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق الى التصدير للخارج حيث أكد نائب وزير النقل الصيني على دعمه لهذه الخطوة الهامة في التعاون المشترك وأشار وزير النقل المصري الى ان المجال الثاني للتعاون المستقبلي بين الجانبين يتمثل في قيام الجانب الصيني بالاستثمار في إدارة وتشغيل عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر .

وأشار الى أهمية التعاون في مجال تدريب العمالة والمهندسيين المصريين في المعاهد والجامعات الصينية وهو مارحب به نائب وزير النقل الصيني ، وتم التأكيد في ختام الاجتماع على تكثيف اللقاءات بين المختصين في الجانبين لسرعة الاتفاق على أوجه المستقبلي في مجال السكك الحديدية.