محافظ بني سويف يتابع المخطط الإستراتيجي للمدن

ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التخطيط العمراني نتائج اللقاءات التي تجريها الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمراجعة وتحديث المخططات الاستراتيجية لمدن المحافظة بما يتلاءم مع الظروف والمتغيرات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة

حيث أوضح المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة إلى أنه قد تم عقد اجتماع بحضور علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر المهندسة نهي جابر والمهندس محمد عبد العزيز مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ناصر،وذلك لمناقشة احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية من المساحات السكنية والخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية ومرافق البنية الأساسية حتي سنة الهدف

وخلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بمقر الإدارة تم استعراض الفرص التنموية بالمدينة،وذلك للاستفادة منها بالشكل الأمثل بجانب مناقشة المشاكل والمعوقات الحالية وسبل حلها والتأكيد علي تنفيذ توجهات الدولة في التنمية العمرانية وتحديد مناطق الامتدادات الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية للمواطنين وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية .