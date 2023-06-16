غواصة نووية أمريكية تستفز كوريا الشمالية (فيديو)

وصلت غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية، اليوم الجمعة، إلى ميناء بمدينة بوسان الكورية الجنوبية لأول مرة منذ 6 سنوات، وذلك بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية لحظة وصول الغاوصة النووية إلى السواحل الكورية الجنوبية، وسط مخاوف من تسببها في أي مناوشات بين البلدين.

غواصة الولايات المتحدة قادرة على حمل 150 صاروخا نوويا

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، غواصة تعمل بالطاقة النووية قادرة على حمل حوالي 150 صاروخ توماهوك إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة، بعد يوم من استئناف كوريا الشمالية تجارب الصواريخ احتجاجًا على التدريبات بالذخيرة الحية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

يعتبر وصول غواصة "يو إس إس ميشيغان" إلى كوريا الجنوبية، وهو الأول من نوعه منذ ست سنوات، جزءًا من اتفاقية ثنائية أخيرة لتعزيز "الرؤية المنتظمة" للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إنه مع نشر غواصة "يو إس إس ميتشجان"، ستجري الولايات المتحدة والبحرية الكورية الجنوبية تدريبات على تعزيز قدرات عملياتها الخاصة وقدرتها المشتركة على التعامل مع التهديدات النووية الكورية الشمالية المتزايدة.

وقالت إن الغواصة الأمريكية وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد لكنها لم تذكر المدة التي ستبقى فيها في مياه كوريا الجنوبية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا ضمن التجارب النووية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا، في أحدث سلسلة من التجارب على هذه الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذا العام، رغم حظرها من ذلك، في خطوة من شأنها أن تشعل الصراع في المنطقة المتوترة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لسيول إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدد نحو البحر الشرقي" في إشارة إلى المسطحات المائية المعروفة أيضًا باسم بحر اليابان.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية في بيان لها، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخًا باليستيًا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، إن بلاده سترد بحزم من دون تردد على استفزازات كوريا الشمالية.