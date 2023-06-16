الدفاع الروسية تُعلن تصفية 555 جنديًا أوكرانيًا خلال يوم

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الجمعة، حيث يحاول الجيش الروسي بسط المزيد من السيطرة على أراض أوكرانية، فيما شنت كييف هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

وفي آخر التطورات، كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن حصيلة الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا في ساحات القتال خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة تصفية 555 جنديًا أوكرانيًا.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن مجموعة القوات "الشرق" صدت 5 هجمات شنتها أوكرانيا في منطقة فريميفسكي على محور جنوب دونيتسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 5 دبابات وعدد من المعدات العسكرية الأخرى.

وأضافت أن مجموعة القوات "الجنوب"، نجحت في صد 5 هجمات أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 215 جنديا في تلك المعارك، وتدمير مستودع ذخيرة للواء 109 الدفاع الإقليمي، في دونيتسك.

ونجحت القوات الروسية، على محور كوبيانسك، في تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين، وقتل نحو 45 جنديا، وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، بالإضافة إلى قتل قتل 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع ذاتي الحركة "أكاتسيا" ومدفع هاوتزر "دي-30".

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 4 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس، كما دمرت 22 طائرة بدون طيار أوكرانية، وعلى محور خيرسون، تم القضاء على حوالي 30 جنديا للعدو، وتدمير مدفع M777 ومدفع هاوتزر "مستا-بي".

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 444 طائرة، و238 مروحية، و4652 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و1018 دبابة ومدرعة أخرى، و1124 راجمة صواريخ، و5128 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و10983 مركبة عسكرية خاصة.

محاولات اختراق استثنائية

وفي سياق متصل، كشف القائم بأعمال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين، عن تعرض الدفاعات الروسية في أرتيوموفسك لمحاولات اختراق "استثنائية" من قبل الجيش الأوكراني، لعرقلة تقدم القوات الروسية ومنعها من تنفيذ عمليات هجومية.

وأكد بوشلين أيضا استعداد وحدات دونيتسك للتنسيق مع الوحدات القتالية الروسية في اتجاهات أرتيوموفسك للتصدي للهجمات الأوكرانية.

يأتي ذلك فيما قال رمضان قديروف، رئيسُ جمهورية الشيشان، إن مقاتلين من الشيشان انتشروا في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا لمنع هجمات من أسماهم "جماعات التخريب الأوكرانية".

وقال قديروف، إن مقاتلين من كتيبة "زاباد-أخمات" انتشروا بالقرب من قرية نيخو-تيفكا الحدودية ونقطة تفتيش في منطقة غريفو-رون التي شهدت هجوما أوكرانيا عبر الحدود في مايو الماضي. كما طمأن سكانَ المناطق المتاخمة للحدود مع أوكرانيا بألا يشعروا بالقلق، متوعدا كل من يريد مهاجمة بيلغورود بالرد الصاعق.

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