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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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وزير الدفاع الألماني: منفتحون على إلغاء بعض شروط انضمام أوكرانيا للناتو

وزير الدفاع الألمانى
وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس

علن وزير الدفاع الألمانى، بوريس بيستوريوس، أن بلاده منفتحة على إلغاء بعض شروط انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

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64 صاروخ باتريوت إضافية لأوكرانيا

كما أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، تقديم 64 صاروخ باتريوت إضافية لأوكرانيا.+

اجتماع مع وزير الدفاع الأوكراني لمناقشة حزمة المساعدات المتعددة السنوات لأوكرانيا

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إلى أن وزراء دفاع الدول الأعضاء فى الحلف سيجتمعون مع وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف لمناقشة حزمة المساعدات المتعددة السنوات لأوكرانيا، وكذلك لتقييم أحدث التطورات على الأرض فى ضوء العملية العسكرية الروسية.

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