حريق في مخزن للسلع وروسيا تتهم أوكرانيا.. فيديو

اندلع حريق هائل في مخزن للسلع المنزلية غرب روسيا صباح اليوم الجمعة، وسط اتهامات من السلطات الروسية بأنه نجم عن طائرة أوكرانية بدون طيار.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، اشتعال النيران في في المخزن وخروج ألسنة اللهب من المبنى، وسط محاولات من رجال الحماية المدنية للسيطرة على حريق المخزن.

روسيا تحقق في حريق مخزن السلع

أصدرت وزارة الطوارئ الروسية مقطع فيديو لرجال الإطفاء في المستودع، خارج كورسك، وقالت إن نحو 2000 متر مربع احترقت قبل إخماد حريق المخزن، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال الحاكم رومان ستاروفويت، إن أجهزة الأمن تحقق فيما إذا كانت طائرة أوكرانية بدون طيار هي التي تسببت في حريق المخزن.