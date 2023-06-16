أوكرانيا تعلن إسقاط 12 صاروخًا روسيًا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن قواتها تمكنت من إسقاط 12 صاروخًا روسيًا، منها 6 صواريخ "كينجال" فرط صوتية، فيما شنت روسيا القصف الأعنف على كييف منذ أسابيع.

وبحسب الادارة المحلية لمدينة كييف، فقد أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 12 صاروخا وطائرتين بدون طيار فوق كييف، مشيرة إلى أن الروس استخدموا في نفس الوقت صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقالت الإدارة المحلية في كييف إنه تم إسقاط:

6 صواريخ "كينجال" فرط الصوتية؛

6 صواريخ كاليبر كروز؛

عدد 2 طائرات استطلاع بدون طيار.

ولم ترد حتى الآن أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار، فيما لم تستبعد الادارة المحلية لكييف احتمال تكرار الهجمات الصاروخية.

وكان شهود من رويترز ورئيس بلدية كييف أفادوا بأنه سُمع دوي انفجارات في وسط كييف، اليوم الجمعة، بينما يزور وفد أفريقي أوكرانيا في مهمة سلام.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن انفجارات هزت منطقة بوديل بوسط كييف وحذر من أن مزيدا من الصواريخ تتجه نحو العاصمة.

وشاهد مراسل آخر لرويترز في كييف آثار دخان صاروخين في الجو.

ولم يتضح ما إذا كانت تلك الصواريخ أطلقتها روسيا أم الدفاعات الجوية الأوكرانية.

روسيا تريد الحرب وليس الوساطة

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن الضربات الروسية على كييف الجمعة تعني أن روسيا تريد لوفد الوساطة الإفريقي أن يعلم أنها تريد الحرب وليس الوساطة.

وقال كوليبا على تويتر "إن الصواريخ الروسية رسالة إلى إفريقيا: روسيا تريد مزيدًا من الحرب وليس السلام".

ووصف هجوم الجمعة بأنه "أكبر هجوم بالصواريخ على كييف منذ أسابيع".

ومن المقرر أن يلتقي وفد الوساطة الإفريقي الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثمّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية التي دمرت دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع وعربات مصفحة مقدمة من الولايات المتحدة وتستخدمها أوكرانيا ستتلقى مكافآت إضافية. وقالت الوزارة إن هذا جزء من برنامج مكافآت أوسع نطاقا حصل بموجبه أكثر من عشرة آلاف جندي روسي على مكافآت فردية منذ بداية الحرب قبل نحو 16 شهرا.

وذكرت الوزارة أنه وفقا للتقارير الواردة من القادة الميدانيين الروس: "يجري في الوقت الراهن صرف مخصصات لجنود القوات المسلحة الذين دمروا في أثناء العمليات العسكرية دبابات ليوبارد وعربات مصفحة أخرى مصنوعة في الولايات المتحدة ودول أخرى بحلف شمال الأطلسي".

ومنح وزير الدفاع سيرغي شويغو، يوم الأحد، ميدالية "بطل روسيا الذهبي" للجنود الذين قالت موسكو إنهم دمروا دبابات "ليوبارد" ومركبات "برادلي" القتالية أميركية الصنع التي تستخدمها أوكرانيا، التي بدأت هجوما مضادا طال انتظاره.

وقالت الوزارة إنه حتى 31 مايو، تمت مكافأة 10257 جنديا على تدمير 16001 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية والغربية.

وأضافت أن تدمير أي عربة مدرعة للعدو تعني مكافأة 50 ألف روبل (596 دولارا)، أما تدمير الدبابة فله مكافأة تعادل 100 ألف روبل.

وحصل الطيارون الحربيون والمسؤولون عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي على مكافأة 300 ألف روبل مقابل كل طائرة أو طائرة هليكوبتر أوكرانية يجري تدميرها.

كما حصل من دمر صواريخ "توشكا-يو" ومنظومة راجمة الصواريخ الأميركية "هيمارس" على نفس المبلغ.

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