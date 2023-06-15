أوكرانيا تُسجل 650 حالة اختفاء لمساعدات عسكرية للجيش

سجلت “وزارة الدفاع الأوكرانية”، أكثر من 650 حالة اختفاء لمساعدات عسكرية للجيش مُنذ بداية العام الجاري 2023، مُؤكدة أن هذه المساعدات هي دروع واقية وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة التصوير الحراري وطائرات بدون طيار وغيرها من السلع والوسائل.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، قالت الوزارة في بيانها إنها أجرت مع دائرة الجمارك الأوكرانية في الفترة من يناير إلى مايو 2023 عمليات تدقيق مشتركة لأكثر من 5 آلاف عملية نقل لسلع المساعدات إلى حوالي 100 وحدة عسكرية. ولم تتسلم الوحدات في 653 حالة، المساعدات الإنسانية.

إمكانية إجراء مفاوضات بين كييف وموسكو:

من ناحية أخرى، أعرب مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، عن رفض إمكانية إجراء مفاوضات بين كييف وموسكو على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.

ووفقًا له، فإن أي عملية تفاوض مستحيل، وكتب على قناته في "تيليجرام": "لا تُوجد" مؤسسات إندونيسية أو برازيلية أو أفريقية لهذا على الإطلاق"، مُضيفًا أن المفاوضات ستُصبح "بلا معنى وخطيرة ومُميتة لأوكرانيا وأوروبا".

وفي وقت سابق، طرحت عدة دول مُبادرات لحل الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا. على وجه الخصوص، تضمن اقتراح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو وقف إطلاق النار، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بطول 15 كيلومترًا، ونشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على خط التماس، وإجراء استفتاءات "في الأراضي المُتنازع عليها".

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا عن استعداده لتنظيم بعثة لزعماء سبع دول أفريقية من أجل التسوية. وبدوره، اقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تشكيل لجنة دولية جديدة بمشاركة الدول المستعدة لتُصبح وسطاء بين موسكو وكييف. ومع ذلك، تُواصل كييف الترويج لـ "صيغة السلام" الخاصة بها، رافضة مقترحات أخرى.

وأشارت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن ما يُسمى بخطة السلام للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، هي دليل أمريكي آخر لإثارة النزاع في أوروبا.

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن تصريحات زيلينسكي حول تسوية سلمية لا تأخذ في الاعتبار الحقائق القائمة.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ناقشا هاتفيًا مُبادرة السلام الأفريقية بشأن النزاع في أوكرانيا.