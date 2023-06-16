تداول 10 آلاف طن بضائع و585 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة 2023/6/16 أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 585 شاحنة بضائع و 466 سيارة

حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 396 شاحنة بضائع و410 سيارة

بينما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 189 شاحنة بضائع و56 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال العبارتين امل والقاهرة

و استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2

وغادرت الميناء العبارتين امل والقاهرة

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 2700 طن بضائع عامة ومتنوعة و240 شاحنة بضائع

و يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي سينا وايلة وبريدج.

و يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة KALINA علي متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1850 راكبا بموانئها.

موانئ البحر الأحمر

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانئ و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافة الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.