جامعة الإمام محمد بن سعود تخفض ساعات العبء الدراسي لـ75%

جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية قررت خلال الساعات الماضية بتخفيض الحد الأدنى من العبء الدراسي للطلاب إلى 75% والتي مثلت 9 ساعات فقط بعد أن كانت 12 ساعة خلال الأعوام الدراسية الماضية.

ومن المقرر أن يتم البدء بهذا النظام ابتداءً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445 هـ، وذلك طبقًا لتغريدة نشرتها جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات العالمي "تويتر".

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعتمد نظام الثلاثة فصول دراسية

وفي وقت اعتمدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية نظام الثلاثة فصول دراسية؛ في التقويم الدراسي للعام الجامعي 1445هـ، حيث أجازت الفقرة الثانية من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي القادم، والذي تم إقراره من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج، اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.

التقويم الجامعي التفصيلي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كما اعتمدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية التقويم الجامعي التفصيلي للعام القادم 1445 بنظام الفصلين دراسيين، وهي كالآتي:

تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في جامعة الملك سعود الأحد 4/ 2/ 1445هـ.

كما تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، بنهاية دوام يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ، وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول الأحد 12/ 5/ 1445هـ.

ومن المقرر أيضًا أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس 22/ 6/ 1445هـ، وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بجامعة الملك سعود الأحد 2/ 7/ 1445هـ.

ومن المقرر أن تكون بداية إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 18/ 9/ 1445هـ، فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ، وتكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 يوم الأحد 1/ 2/ 1446هـ.