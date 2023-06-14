السعودية.. التفاصيل الكاملة للتقديم على وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود

السعوددية.. منذ إتاحة جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية العديد من الوظائف الشاغرة، ويكثف المواطنين في المملكلة العربية السعودية، البحث عن جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ويسعى قطاع عريض السعوديين إلى معرفة التخصصات المطلوبة وكذلك رابط التقديم، للحصول على الوظائف الشاغرة المتاحة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الإمام محمد بن سعود

وهناك العديد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى، وذلك عقب بدأ التقديم على وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود من الأحد 11 يونيو 2023، والذي يستمر يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023.

وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

مدير إعلام رقمي.

أخصائي لغوي.

محاسب.

أخصائي استشارات مالية.

أخصائي استشارات أعمال.

أخصائي استشارات أمن سيبراني.

أخصائي إدارة مشاريع.

محرر صحفي.

مساعد إحصاء ممارس.

أخصائي أمن سيبراني.

أخصائي مواصفات ومقاييس وجودة.

مترجم لغة إنجليزية.

مصمم جرافيك.

أخصائي تسويق.

مطور برامج.

أخصائي أساليب تعلم.

أخصائي وسائل تعليمية.

فني هندسة ميكانيكية.

فني هندسة كهربائية.

مهندس إلكترونيات.

فني أجهزة إلكترونية

أخصائي جودة.

مهندس كهربائي.

مهندس ميكانيكي.

مهندس زراعي.

مشرف إنشاء مباني.

مرمم وثائق ممارس أول.

أخصائي علاقات عامة.

أخصائي أنشطة ثقافية.

أخصائي استراتيجيات.

محلل مبرمج.

أخصائي إدارة قواعد بيانات.

مبرمج تطبيقات مساعد.

أمين مكتبة.

شروط وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود

يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

إن كان موظفًا يجب الحصول على موافقة جهة العمل

يكون حاصلا على الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات الإعلام المختلفة.

تكون دراسة المتقدم انتظامًا في جميع المراحل.

يقل التقدير عن جيد جدًا في آخر مؤهل دراسي.

كيفية التقديم على الظائف الشاغرة

- الدخول على موقع جامعة الإمام محمد بن سعود من هنا

إدخال جميع البيات المطلوبة من المتقدم.

يجب تحديد نوع الوظيفة المطلوب التقدم عليها.

إدخال المعلومات الشخصية والخبرات الوظيفية.

إدخال المؤهلات العلمية.

يجب إرفاق جميع المستندات الدالة على ما يتم تسجيله من قبل المتقدم.

- أخيرًا النقرعلى أيقونة إرسال الطلب.