الجمعة 16 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تيك توكر ألماني شهير يزور مصر ويرقص بمنطقة الحسين

التيك توكر الألماني
التيك توكر الألماني نويل روبيسون

يزور التيك توكر الألماني نويل روبيسون، مصر، وذلك بعد نشره على حسابه الشخصي مقطع فيديو يُعلن فيه عن زيارة أم الدنيا معلقًا عليه "مصر هل مستعدة"، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيه، وترحيبًا من الشعب المصري بزيارته.

ونشر روبيسونـ عبر حسابع الرسمي على موقع "تبك توك" فيديو وهو يقوم برقصته الشهيرة في منطقة الحسين مع بعض الباعة في المنطقة، وهو ما لاقي تفاعلًا كبيرًا منهم. 

ويشتهر "نويل" بقصة شعره الغربية، والتى يعتمد عليها في رقصاته التي ينشرها على حسابه الشخصي، وقد زار عدد كبير من الدول ومن ضمنها دول عربية، وهو من مواليد 1996، ومشهور باسم noelgoescrazy، على منصات التواصل الاجتماعي.

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