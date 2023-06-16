أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار الدواجن، بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة حالة من الأستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 يوينو، ليسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 68 جنيها، ويصل سعر الكيلو للمستهلك ما بين 75 و80 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية، بحسب ما أعلنته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية .

أسعار الدواجن في مصر اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 69 و70 جنيها، فيما بلغ سعر الدواجن البلدي ما بين 90 و95 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو من الأمهات الأبيض مستوى يتراوح بين 59 و60 جنيها.

أسعار الكتاكيت

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم ما بين 9 الى 10 جنيهات، والكتكوت الساسو عمر يوم مابين 10 الى 11 جنيها، والكتكوت بلدى من 6.5 الى 8 جنيه، والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات، والبط المولر27 جنيها، وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها، والبط البيور 19 جنيها، والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.

وسجل سعر كرتونة الأبيض 103 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى نحو 117 جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر عند 103جنيها، ويضاف على سعر الكرتونة نحو 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

أسعار البط اليوم

ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي ما بين 74 الى 75 جنيها، كما بلغ سعر كيلو البط المسكوفي ما بين 99 الى 100 جنيه، وتراوح سعر البط المولار ما بين 84 الى 85 جنيها، ووصل سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم واحد بين 17.25 الى 18.50 جنيه، كما تراوح سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم واحد بين 25.50 و26.75 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت البط المولار عمر يوم واحد بين 32.50 و32.75 جنيه.

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن تشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام الحالية، لافتًا بأن من المتوقع ارتفاع الطلب على شراء الدواجن خلال الأيام القادمة وذلك نظرًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وغلاء أسعار اللحوم داخل الأسواق.