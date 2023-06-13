استمرار طرح اللحوم البلدي بـ260 جنيها في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومراقبة الأسعار.

وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، من جانبه، أكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي ، أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهاً للكيلو بدائرة المركز والقرى التابعة له.

حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين، مؤكدا ً ، أن المنافذ تشهد إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم ، من اللحوم وتوفير السلع والمواد الغذائية،وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.