الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حجاج الجمعيات من المحافظات يتجهون للأراضى المقدسة الأربعاء

الحج
الحج

يتجه حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات دمياط والغربية والبحيرة إلى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء المقبل تمهيدًا لأداء فريضة الحج.

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التضامن تستعد لانطلاق أولى رحلات حج الجمعيات الأهلية

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اجتماع تنسيقي لمشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية

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رابط الاستعلام عن قرعة حج الجمعيات الأهلية 1444-2023

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الفريضة.

 

شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية

 

وقد تم التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، اضافة الى وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك، والرد على كافة استفساراتهم، فضلا عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك.

وقال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

خدمة حجاج الجمعيات الأهلية

وحرصت الوزارة على اختيار المشرفين لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية بألا يزيد سن المشرفين الجدد على 50 عاما، وألا يزيد سن ذوى الخبرة منهم على 55 عاما، وعقد برامج تدريبية، تم خلالها تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التي يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف فى المواقف، وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة.

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رابط الاستعلام عن قرعة حج الجمعيات الأهلية 1444-2023

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023

آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية
الجريدة الورقية