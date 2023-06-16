تسيير 17 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

تسير مصر للطيران اليوم الجمعة 17 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلات القاهرة - جدة ، 7 رحلات القاهرة- المدينة لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة السياحة والأثار وحجاج قرعة القاهرة والشرقية وبورسعيد والترانزيت وحجاج دولة فلسطين وحج أجانب وتأشيرات العمل.

مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من ميلانو

واستمرارا لنجاح مطار سفنكس الدولي في جذب المزيد من شركات الطيران العالمية، استقبل المطار، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة Wiz Air القادمة من مالبينزا (ميلانو) بأيطاليا و التي تحمل ٢٤٧ راكبا.

و من جانبه وجه الطيار/ أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بحسن إستقبال الطائرة و تقديم جميع الخدمات و التسهيلات للركاب على أكمل وجه و بالفعل

تم استقبال الرحلة بحفاوة شديدة من فريق عمل المطار حيث استقبلوا الركاب بالهدايا و تم إنهاء إجراءات وصولهم في وقت قياسي و تمنوا رؤيتهم مرات متكررة بالمطار.

و قد كان في استقبال الطائرة السفير الإيطالي بمصر والملحق التجاري الإيطالي و المجري بالإضافة إلي السفير المجري و كلا من رئيس شركة Wiz Air و شركة New Star.

هذا و قد تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع خمس رحلات أسبوعيا لكل من رحلتي ميلانو و روما، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني في تنشيط الحركة الجوية و جذب المزيد من السياحة الأوروبية إلي مصر.