الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

3687 وظيفة جديدة في 12 محافظة.. التقديم خلال يونيو

وزارة العمل
وزارة العمل

تسعى وزارة العمل، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب في كافة محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، في إطار خطتها للقضاء على البطالة، لذا تقوم الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة بالإعلان عن نشرة التوظيف الدورية كل 15 يومًا.

وتوفر وزارة العمل 3687 وظيفة في 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة، وذلك في عدد من التخصصات، ومن بينها ذوي الهمم برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي، وتتيح الوزارة بالتعاون مع الشركات التقدم للوظائف طوال شهر يونيو الجاري.

فرص عمل جديدة في هذه المحافظات

تتوفر فرص العمل في المحافظات التالية: القاهرة، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وجنوب سيناء.

فرص عمل جديدة في هذه التخصصات

مهندسين ميكانيكا، وإنتاج، وكهرباء، واتصالات، ومياكترونيكس، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبين توصيل، وأخصائيين اجتماعيين، ومدرسين جميع التخصصات، واخصائيين تسويق وتمويل، وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفين رياض أطفال، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وعمال زراعيين وتخصصات أخرى.

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