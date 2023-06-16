محطة الصرف الصحي تؤرق سكان قرية ميت الحوفيين ببنها

على بعد كيلومترات معدودة من مبنى محافظة القليوبية تقع قرية ميت الحوفيين إحدى ابرز قرى مركز بنها والتابعة للوحدة المحلية بكفر الجزار.

القرية القريبة جدا من العين بعيدة عن القلب.. بعيدة عن الاهتمامات فالمعاناة بالقرية فاقت قدرة أهلها على التحمل بسبب سوء حالة محطة الصرف الصحي التي تحولت إلى وبالا على أهل القرية وتسببت فى انتشار الأمراض الصدرية والجلدية والباطنية وارتفاع نسبة انتشار مرض الفشل الكلوى وغيرها من الأمراض.

يقول احمد معتمد ( مراقب مالى بوزارة المالية ) واحد ابناء القرية ان محطة الصرف الصحى الواقعة على الحدود مع قرية دملو المجاورة كانت منشأة لخدمة القريتين فقط ولكن بقدرة قادر وبقرار غير مدروس ودون مراعاة للعواقب وما سيحدث للقرية تم تحميل المحطة ب 8 قرى وليس قريتين هى قرى الوحدتين المحليتين بكفر الجزار وبطا مما تسبب فى انهيار قدرات المحطة وعدم قدرتها على اعمال المعالجة وتسببها فى تلوث المصرف الزراعى المواجه لها وتلف الزراعات والتهديد ببوار 2000 فدان ارتفعت فيها نسب الملوحة والمواد الكيميائية .

محذرا من كارثة قيام بعض معدومى الضمائر من رى الزراعات والخضار والموالح وزراعات الموز التى تشتهر بها القرية بمياة الصرف الصحى وبالتالى حدوث كارثة صحية الى جانب الكارثة البيئية الواقعة الحدوث فعليا.

انتشار الأمراض مثل الفلاريا والملاريا في ميت الحوفيين

أما ناجى صالح الشافعى – أحد أبناء قرية ميت الحوفيين فحذر من انتشار الأمراض مثل الفلاريا والملاريا بسبب تسبب المحطة المحدودة القدرات فى انتشار جيوش من الباعوض والناموس والحشرات الطائرة والفئران والزواحف باتت تهاجم القرية بشكل شرس وبإحجام غير مألوفة للباعوض والحشرات لتلدغهم بشكل صعب ومؤلم وخاصة الأطفال وكبار السن.

معقبا انه رغم كل الإستغاثات الا انه لا مجيب لنداءات الأهالى ورفع المعاناة عنهم.

واستطرد صالح السيد عودة – قائلا – نناشد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بسرعة التدخل بسبب ارتفاع معدلات الترسيب والتلوث بالمصرف الزراعى الذى تحول الى تقمة على القرية وزراعات الموالح والموز والخضراوات مهددة بالتلف واسراب الحشرات والناموس والباعوض تهاجم الأهالى بلا رحمة

وأشار محمد سلامة – محام – أحد ابناء القرية الى انه تقدم بعددا من البلاغات وحرر محاضر بالشرطة ضد شركة مياة الشرب والصرف الصحى مطالبا بإنهاء تلك الكارثة التى تسببت فى موت بعض الأهالى الذين لم يعد لديهم حلولا سوى التضرع الى الله والشكوى املا فى حدوث معجزة تنقذهم من تلك المعاناة.

التلوث بقرية ميت الحوفيين

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