مشوارى.. تكريم ضخم لـ محمد منير فى السعودية

يقام اليوم حفل غنائى ضخم للكينج محمد منير، وذلك ضمن فعاليات جدة المقامة فى موسم الحفلات الصيفية فى عدد من أنحاء المملكة، بعنوان ليلة «مشوارى»، بقيادة موسيقية مع المايسترو هانى فرحات.

يتضمن برنامج الحفل لوحات فنية وموسيقية وغنائية من مشاور الكينج محمد منير الذى يقترب من النصف قرن، حيث استمع جمهوره إلى صوته للمرة الأولى فى ألبوم علمونى عينيكى 1977.

كما يشاهد الحضور لحظات وثائقية نادرة من حياته وعائلته وأصدقائه، وكواليس صناعة أشهر أغانيه وألبوماته، بجانب تقديم أغان للمرة الأولى على المسرح.