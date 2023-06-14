طفلي صندوق الحليب يثيرا الرعب في أمريكا

تواجه أم أميركية عقوبة السجن لمدة عام بتهمة الإهمال، بعد أن ألقي القبض عليها أثناء تجولها بدراجة عبر شوارع ولاية إنديانا مع توأميها اللذين يبلغان من العمر شهرين مخبأين في صندوق حليب.

بلوسوم كيربي أم، تبلغ من العمر 36 عامًا، قضت المحكمة بحبسها بتهمة إهمال طفليها، بعد المشهد المروع الذي وثقه المارة في أحد شوارع إنديانابوليس بالصور.

وكشفت الصور التي التقطها المارة، طفلي كيربي اللذين كانا يرتديان حفاضتيهما فقط، وهما يرقدان في الصندوق رغم حرارة الصيف الحارقة.

ولم تقيد الأم الأطفال وهم فتى وفتاة، بأي شكل من الأشكال وكان الصندوق مرتبطًا فقط بمقدمة الدراجة بحبل مطاطي، وفقا لما جاء في صحيفة "نيويورك بوست".

احتجزت الأم بعد أن أبلغ العديد ممن شهدوا الواقعة الطوارئ عن أفعال كيربي الخطيرة، بما في ذلك أحدهم الذي قال إنه شاهد الأم على وشك الاصطدام والسقوط من دراجتها.

واعتقد أحد المارة أن أن كيربي لديها ألعاب مخزنة في الصندوق حتى رأى أحد ذراعي الطفل يتحرك، وهرع آخرين للمساعدة وطلبوا المسعفين إلى مكان الحادث.

وبعدما انتبهت الأم لحالة الذعر التي انتابت المارة، قالت إنه كان لديها طفل واحد في المقدمة وطفل في الخلف، ولم تستطع التحكم في الدراجة بشكل جيد، لذلك وضعت كلا الطفلين في صندوق الحليب في الأمام، مشيرة إلى أن هذه طريقتها في نقل الأطفال في أي وقت تخرج فيه.

وأوضحت كيربي الضباط، أنها كانت تحمل أطفليها دائمًا في صندوق الحليب لأنها لم تكن تمتلك سيارة، وأنها لا ترى مشكلة في طريقة النقل.

تم نقل الطفلين إلى مستشفى قريب، حيث تلقيا العلاج من حروق الشمس والخدوش الطفيفة.