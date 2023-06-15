نصائح لتحسين صحة الدماغ.. ابتعد عن الدهون

الدماغ من أهم الأعضاء في الجسم، وهو المسئول عن التحكم في الأعضاء والتفكير والشعور والتنفس والكثير من الوظائف، ونظراً لأن الدماغ لديه مثل هذه الوظائف الكثيرة، فمن الضروري أن نوفر له المواد المغذية لمساعدته على العمل بشكل صحيح والبقاء بصحة جيدة، حيث تلعب الأطعمة التي نأكلها دوراً كبيراً في بنية وصحة أدمغتنا.

وغالبًا ما يشار إلى الدماغ البشري بوحدة المعالجة المركزية لجسم الإنسان ، لأن المخ مسؤول عن إعطاء إشارات إلى جميع الأعضاء الأخرى للعمل بالطريقة الصحيحة، لذلك الدماغ واحدة من الأعضاء الحيوية أمر ضروري للغاية للحفاظ على عمل الجسم، وإذا توقف الدماغ عن العمل أو أعطال حتى لبضع دقائق ، فقد يؤثر بشكل كبير على وظائف الأعضاء الأخرى ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

نصائح لتحسين صحة الدماغ

- قلل من استهلاك اللحوم الحمراء ، إذا كنت تريد دماغًا صحيًا ، لأن الدهون المشبعة في اللحوم الحمراء يمكن أن تستنفد جودة خلايا المخ لديك وتسبب اضطرابات مثل مرض الزهايمر.

- يمكنك أيضًا تقليل تناول منتجات الألبان ، لأنها تحتوي أيضًا على دهون مشبعة يمكنها أن تبطئ أداء عقلك وقدرتك المعرفية.

- حاول اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين ، عن طريق التخلص من القمح من طعامك ، كما في بعض الأحيان ، يمكن أن يسبب الغلوتين تقلبات في المواد الكيميائية في الدماغ ، مما يسبب الاكتئاب والضغط.

- تأكد من أنك تستهلك وجبات صحية ، بنسب صغيرة ، عدة مرات في اليوم، هذه العادة يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم في السيطرة ، وبالتالي تعزيز صحة الدماغ.

- تجنب استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة ، مثل الرقائق والبطاطا المقلية والبيتزا، لأن الدهون غير المشبعة يمكن أن تجعل أغشية خلايا المخ عرضة للإصابة بالتهابات مختلفة.