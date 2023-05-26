إيلون ماسك يبدأ التجارب البشرية على شريحة الدماغ Neuralink 

تبين أن تنبؤات إيلون ماسك Elon Musk الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء لم تكن متوقفة إلا لمدة شهر تقريبًا. بعد أن رفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مبادرات الشركة في مارس، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تطبيق Neuralink لبدء التجارب البشرية على النموذج الأولي لواجهة الكمبيوتر بين الدماغ والكمبيوتر (BCI) يوم الخميس.

تهدف Neuralink، التي تأسست في عام 2016، إلى تسويق BCIs في تطبيقات طبية وعلاجية واسعة النطاق - من إعادة تأهيل السكتة الدماغية وإصابة الحبل الشوكي (SCI)، إلى أدوات التحكم في الأطراف الصناعية العصبية، إلى القدرة على "إرجاع الذكريات أو تنزيلها إلى الروبوتات"، الرئيس التنفيذي لشركة Neuralink وعد إيلون ماسك Elon Musk في عام 2020.

تقوم BCI بشكل أساسي بترجمة النبضات الكهربائية التناظرية لدماغك (مراقبتها باستخدام أقطاب كهربائية رقيقة الشعر مترابطة بدقة في تلك المادة الرمادية) إلى الرقمين 1 و 0 الذي تفهمه أجهزة الكمبيوتر. نظرًا لأن BCI يجب أن يتم تثبيته جراحيًا في رأس المريض، فإن إدارة الغذاء والدواء - التي تنظم مثل هذه التقنيات - تتطلب من الشركات إجراء اختبارات سلامة صارمة قبل منح موافقتها على الاستخدام التجاري.

FDA ترفض طلب إيلون ماسك لبدء التجارب على البشر

في مارس، رفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلب شركة نيورالينك لبدء التجارب على البشر، ويُقال إن ذلك يرجع جزئيًا إلى موت حيوانات الاختبار بعد زرع النموذج الأولي BCI. وفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها رويترز في ديسمبر، قُتل أكثر من 1500 حيوان في تطوير Neuralink BCI منذ عام 2018. ومنذ ذلك الحين، بدأ المفتش العام بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تحقيقًا في هذه الادعاءات.

ولد تحفظ إدارة الغذاء والدواء أيضًا من المخاوف المتعلقة بتصميم ووظيفة الواجهة عند غرسها في البشر. "تضمنت مخاوف الوكالة الرئيسية المتعلقة بالسلامة بطارية الليثيوم بالجهاز؛ وإمكانية انتقال الأسلاك الدقيقة للغرسة إلى مناطق أخرى من الدماغ؛ وتساؤلات حول ما إذا كان يمكن إزالة الجهاز وكيف يمكن إزالته دون إتلاف أنسجة المخ"، وفقًا لموظفي Neuralink الحاليين والسابقين. لرويترز في مارس.

بينما حصلت Neuralink المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير لبدء دراستها، إلا أن الشركة لم تبحث بعد عن متطوعين. هذا هو نتيجة العمل الرائع الذي قام به فريق Neuralink بالتعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ويمثل خطوة أولى مهمة ستسمح لتقنيتنا يومًا ما بمساعدة العديد من الأشخاص.