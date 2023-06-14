تحميك من السرطان| طريقة عمل شوربة القرع بالجزر

يعرف القرع بفوائده العديدة التي لا غنى عنها، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم يوميًا، وفيما يلي نعرض لكم طريقة تحضير شوربة القرع الصحية، وأهم فوائده.

شوربة القرع

طريقة عمل شوربة القرع

المقادير

- القرع : كيلو (مهروس)

- الماء : 2 كوب

- حليب : 2 كوب (خالي الدسم)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- بودرة البصل : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في مقلاة غير لاصقة على النار، ضعي زيت الزيتون، وأضيفي البصل والثوم وقلبيهما حتى تذبل المكونات.

أضيفي القرع، وبودرة الثوم، والبصل، والملح، والفلفل الأسود، والماء، والقرفة، والجزر.

خففي النار، واتركي المكونات على نار هادئة حتى الغليان، وبواسطة الخلاط الكهربائي اخلطي حتى تتجانس.

أضيفي الحليب، واتركي المزيج على النار لمدة 5 دقائق حتى الغليان.

اسكبي الشوربة في الأطباق وقدميها ساخنة.

شوربة القرع

فوائد القرع

تنظيم ضغط الدم

يعد تناول القرع مفيدًا جدًا لصحة القلب والشرايين بسبب محتواه من الألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين ج.

وتشير الدراسات إلى أن استهلاك ما يكفي من البوتاسيوم على نفس المقدار من أهمية انخفاض تناول الصوديوم لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

والقرع هو أحد المصادر الغنية بالبوتاسيوم، والذي يرتبط أيضًا بخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفقدان الكتلة العضلية، والحفاظ على كثافة المعادن في العظام.

خفض خطر الإصابة بالسرطان

بينت بعض الأبحاث وجود علاقة إيجابية بين تناول نظام غذائي غني بالبيتا كاروتين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وقد تبين أيضًا أن البيتا كاروتين مهم للحد من تطور سرطان القولون.

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن للحالات الطبية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري والسمنة أن تعرض الشخص لخطر متزايد، كما يمكن أن تؤدي خيارات نمط الحياة الخاطئ مثل التدخين والنظام الغذائي السيئ وقلة ممارسة الرياضة إلى نتائج مماثلة. لكن يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل اليقطين في تعزيز صحة القلب، لأنه مصدر غني للعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

يعد البوتاسيوم لاعبًا رئيسيًا في معالجة الصوديوم الزائد، الذي يمكن أن يضر بالقلب، حيث ثبت أن الألياف الغذائية تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسن مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

كما أن القرع مليء بمضادات الأكسدة، التي تمنع المرض عن طريق درء الضرر الناجم عن الجذور الحرة، وفقًا لكليفلاند كلينك.