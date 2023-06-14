تشعرك بالشبع| طريقة عمل سلطة القرع الصحية

سلطة القرع من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها، إذا كنت تريد خسارة وزنك الزائد وزيادة الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة بجسمك، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد القرع وطريقة عمل سلطة القرع بدبس الرمان.

سلطة القرع

فوائد القرع

خفض خطر الإصابة بالسرطان

بينت بعض الأبحاث وجود علاقة إيجابية بين تناول نظام غذائي غني بالبيتا كاروتين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وقد تبين أيضًا أن البيتا كاروتين مهم للحد من تطور سرطان القولون.

تحسين صحة البصر

سوف يلبي كوب من اليقطين احتياجاتك اليومية من فيتامين أ والتي تساعد في سلامة رؤيتك، خاصة في الإضاءة الخافتة وفقًا للمعهد الأمريكي للصحة.

قرع العسل يساعدك في حرق الدهون

اليقطين (القرع) هو غذاء عالي الجودة ومنخفض السعرات الحرارية مع 42 سعرة حرارية فقط لكل كوب ومحمل بالألياف، سيبقيك اليقطين ممتلئًا لفترة أطول، وينظم مستويات السكر في الدم للحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام مما يساعدك على تناول سعرات حرارية أقل وحرق المزيد من الدهون.

يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء

تحتوي بذور اليقطين على ما يصل إلى 1.7 جم من الألياف، ويحتوي الكوب المهروس من قرع العسل على ما يصل إلى 3 جم من الألياف، ويوصى بالحصول على 30-50 جرامًا من الألياف يوميًا، لذا فإن وجود بعض قرع العسل في نظامك الغذائي باستمرار يضعك على المسار الصحيح لتلبية احتياجاتك من الألياف الغذائية.

ثانيًا، تناول اليقطين يزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول، عن طريق إبطاء عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

سلطة القرع

طريقة عمل سلطة القرع

المقادير

- مقادير الصوص :

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

دبس الرمان : ملعقة كبيرة

الثوم : فص

عصير الليمون : 1 حبة

ملح : رشّة

سماق : نصف ملعقة صغيرة

- القرع : كوب (مقطع إلى مكعبات)

- خس : كوب (مقطع إلى شرائح)

- خيار : كوب (مقطع إلى شرائح)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- كزبرة خضراء : ملعقة صغيرة

- النعناع : ملعقة صغيرة (طازج)

- جبن فيتا : نصف كوب

- الجوز (عين جمل) : ملعقة كبيرة (مجروش)

- القرع : حسب الرغبة (مقلي لتزيين الوجه)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

لتحضير الصوص:

ضعي في وعاء زيت الزيتون، ودبس الرمان، وفص الثوم المهروس، والملح، والسماق، وعصير الليمون، وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس ثم ضعي الصوص في الثلاجة إلى حين الاستخدام.

تبلي مكعبات القرع بالملح، والفلفل، والبابريكا، وزيت الزيتون، ثم أدخليها إلى الفرن حتى تنضج.

ضعي في طبق التقديم شرائح الخس، والخيار، والبقدونس المفروم، والكزبرة المفرومة، وأوراق النعناع، ثم قلبي جميع المكونات مع بعضها البعض.

وزعي جبن الفيتا وعين الجمل المجروش على الوجه، ثم أضيفي مكعبات القرع المقلية.

اسكبي الصوص على السلطة، ثم قدميها مباشرة.