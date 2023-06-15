الحوار الوطني.. ممثل صوت الشعب يقدم ٥ مقترحات بجلسة دعم وتمكين الشباب

قال الدكتور أحمد نجيب - نائب رئيس حزب صوت الشعب إن الدولة المصرية حققت إنجازات ملموسة في ملف تمكين الشباب منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وأضاف نجيب خلال كلمته في جلسة تمكين الشباب وريادة الأعمال: نحن هنا اليوم لنستكمل تلك المسيرة مناقشين جوانب أخري لتكوين الرؤية اللازمة نحو مزيد من الإجراءات الداعمة لتمكين الشباب ورواد الأعمال.

وجاءت توصيات ممثل حزب صوت الشعب كالآتي:

- إنشاء مركز لتبني مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية التي تقدم حلول تكنولوجية أو أفكار غير تقليدية وعقد مؤتمر للمشاريع ذات العائد الإقتصادي والتي يمكن تحويلها من مجرد فكرة أو نموذج إلى مشروع فعلى يدعم الإقتصاد ويقدم حلول جديدة.

- رعاية الشباب الدارسين بالخارج وتبني أفكارهم لاستثمارات منفذة بالخارج يمكن تفعيلها هنا داخل مصر - إقامة برامج للتوعية بريادة الأعمال والابتكار وإقامة المسابقات في مجال ريادة الأعمال والابتكار المستهدفة للأشخاص من ذوي الهمم بالإضافة إلى التوسع في إقامة برامج الاحتضان وتسريع النمو للمشروعات الناشئة لمساعدتها على تطوير نماذجها الأولية أو تطبيقاتها التكنولوجية.

- تسهيل إجراءات إنشاء الشركات التي تتبنى أفكار ريادية تساهم في حل مشكلات المجتمع ودعم الإقتصاد

- عمل قاعدة بيانات للشركات الناشئة وحاضنات الأعمال.. تكون متوفرة ومتاحة للجميع - ضبط و إحكام الضرائب المقررة على الشركات الناشئة لحمايتهم من أي ضرائب جزافيه يمكن أن تتسبب في عرقلة تلك الشركات أو تتسبب فيه اغلاقها نهائياً

- إطلاق منتدى الشباب رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والذي من خلاله يتم عقد مجموعة من جلسات الحوار بين المستثمرين وأصحاب الشركات من جهة ورواد الأعمال الشباب من جهة أخرى لعرض أفكارهم ومشاريعهم ومناقشة طرق تطويرها وتنميتها ومحاولة الحصول على دعم سواء مادي أو لوجيستي