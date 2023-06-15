برلمانية تروي تفاصيل تعرضها للاعتداء الجنسي (شاهد)

روت المشرّعة الأسترالية "ليديا ثورب"، تفاصيل تعرّضها "لاعتداء جنسي" في البرلمان، من سناتور بحزب المحافظين.

وقالت ثورب باكية في خطاب أمام مجلس الشيوخ، إنّها تعرّضت لـ"تعليقات جنسية"، وتمّ "لمسها بشكل غير لائق".

وعرضت فضائية "العربية" لقطات من تحدث المشرعة عن الواقعة، معتبرة أن المبنى "ليس مكاناً آمناً" لعمل النساء، واتهمت بذلك سيناتورا محافظا علق الحزب الليبرالي عضويته بسبب هذه القضية.

وتابعت :"كان هذا مكان عمل تعرفه النساء في هذا المبنى لقد تعرضت لتعليقات جنسية ولمسني رجال أقوياء بشكل غير لائق"، مستطردة:"تبعني رجل وحاصرني عند السلم".

وأكملت المشرعة:"كنت أخشى الخروج من باب المكتب كنت افتح الباب قليلا واتحقق من المكان قبل الخروج وكان من الضروري أن يرافقني شخص شخص ما كلما تحركت داخل هذا المبنى"، مضيفة:"أعلم أن هناك أشخاصا آخرين مروا بتجربة مماثلة ولم يتحدثوا عنها لصالح حياتهم المهنية وخوفا من أن يتم التشهير بهم للعالم من قبل وسائل الإعلام بالطريقة نفسها التي أنا عليها اليوم".

وكانت ثورب اتهمت الأربعاء سيناتورا زميلاً لها بـ"الاعتداء جنسياً" عليها، قبل إجبارها على سحب تصريحها تحت التهديد بعقوبة برلمانية، وكرّرت ثورب الخميس اتهاماتها ضدّ المحافظ ديفيد فان، الذي نفى بشدة هذه الاتهامات.

وقال فان إنّ هذه الاتهامات "حطّمته وأضرّت به"، مؤكداً لوسائل إعلام محلية أنّها "غير صحيحة على الإطلاق"، وعلق الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه فان عضويته بسبب هذه الاتهامات.

وقالت ثورب إنّ فان أشرك محامين في هذه المسألة، وكان عليها إعادة صياغة قضيّتها لتسهيل مرورها بين القواعد البرلمانية.

الساحة السياسية الأسترالية على صفيح ساخن

وتشهد الساحة السياسية الأسترالية منذ عام 2021 اتهامات على مستوى عالٍ بالاعتداء والمضايقات داخل البرلمان، وفي ذلك الوقت، قالت مساعدة سياسية سابقة هي بريتاني هيغينز، إنّ زميلاً محافظاً اغتصبها على أريكة في مكتب في البرلمان يعود إلى أحد الوزراء، بعد ليلة من شرب الخمر بكثرة في مارس 2019.

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الخميس، أنّ حكومته ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في كانبيرا، بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن القومي للبلاد، فيما أعلنت روسيا أنها تجري استشارات حول قانونية الخطوة الاسترالية بمنع بناء سفارتها الجديدة في كانبيرا.