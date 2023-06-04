خطوات استخراج تأشيرة دولة استراليا

تتمتع دولة أستراليا باستقرار وتنوع ثقافي واقتصاد من أقوى اقتصادات العالم، وهي الدولة الوحيدة بحجم قارة وأكبر جزيرة في العالم وتحتل المرتبة السادسة من بين أكبر دول العالم مساحةً.

وتُعد أستراليا من أكثر دول العالم التي تتسم بالتنوع الثقافي الذي تثريه ثقافات السكان الأصليين وثقافات المهاجرين، تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة وثقافة قديمة غنية، فهي أرض لا مثيل لها ويقصدها الجميع.

وإليكم المستندات المطلوبه لاستخراج تأشيرة دوله استراليا

جواز سفر صالح لمدة 6 اشهرمن تاريخ السفر.

صورة حديثة خلفية بيضاء.

خطاب مطبوع و مختوم من العمل يذكر فيه المرتب الشهري و المهنة و رقم التأمين الاجتماعي.

كشف حساب بنكي حديث لأخر 6 اشهر بمبلغ جيد باللغة الانجليزية مختوم عند كل صفحة و لا يجوز طبعه قبل اكثر من 7 ايام قبل تقديم الطلب على التأشيرة.

صورة بطاقة الرقم القومى (الوجهين).

قيد عائلى ( غير مطلوبة فى البداية و تطلب بعد قبول الطلب و اخذ البصمة ).

شهادة فحوصات طبية من مركز معتمد.

تذاكر الطيران و حجز الفندق، وتقوم الشركة بعمل هذة الاجراءات .

كل الأوراق المقدمه لابد ان تترجم بلغة البلد او الانجليزية لدى مكتب ترجمة معتمد.

يذكر أنه تقوم الشركة بحجز المبدائى للطيران و الفندق و ملء الابلكشين اونلاين و تقديم الطلب، وبعد قبول الطلب يتم ابلغ العميل بتحديد ميعاد مع مركز التاشيرات لاخذ البصمة، و فى خلال 30 يوم من التقديم كل الاشعارات و قرار السفارة تصل للعميل على الايميل الخاص به .

فى حالة القبول قد يتم طلب تقديم فحوصات طبية و بعد ذلك يطلب تقدم الباسبور للسفارة للصق التاشيرة به، كما أن كل المتطلبات من تقديم التأشيرة حتى استلامها و الرد بالموافقة او الرفض هي مسؤولية السفارة و ليست الشركة، وفى حالة الرفض السفارة لا ترد اى مبلغ مدفوعة.

أما فى حالة السفر اول مرة يجب ان يكون مهنة عالية فى الباسبور و كشف حساب قوى و خطاب عمل مثبت به الدخل و تاريخ الالتحاق بالعمل و موافقة العمل على اجازة السفر ( الشركة لا تقوم باعداد اى اورق ثبوتية شخصية و كل الاوراق مسئولية العميل ).

تأشيرة دوله استراليا

قيمة التأشيرة :-

1500 جنيه تجهيز ملف ( 185 دولار قيمة التاشيرة تدفع عن طريق العميل اونلاين بالكارت )

مدة الاستخراج: 21 - 30 يوم.

مدة الاقامة : حسب قرار السفارة.

فترة الصلاحية : حسب قرار السفارة.

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