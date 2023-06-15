صابون السكر والنعناع لتقشير البشرة.. تخلصك من الخلايا الميتة

خطوة تقشير البشرة من أهم خطوات العناية بالبشرة، والحفاظ على نضارتها وشبابها، حيث يجدد خلايا البشرة، ويخلصها من الخلايا الميتة التي تسبب الكثير من المشاكل مثل: الحبوب والبثور والمسام الواسعة.

العناية بالبشرة

وتوجد في الأسواق الكثير من المنتجات التجميلية والكريمات التي تستخدم لتقشير البشرة وتجديد خلاياها، وبالرغم من ذلك تفضل بعض النساء الاعتماد على المواد الطبيعية، خوفا من وجود مواد كيميائية ضارة في المنتجات التجميلية الموجودة في الأسواق، والتي قد تسبب مشاكل لبشرتك على المدى البعيد.

ومن أشهر المكونات الطبيعية استخداما في وصفات تقشير البشرة، هو السكر، نظرا لفاعليته وكذلك تكلفته البسيطة، وإمكانية وجودة في كل الأوقات.

العناية بالبشرة

ونقدم لكم طريقة عمل صابون السكر والنعناع لتقشير البشرة ومنحها لمسة نضرة ومثالية بدون مجهود او تكلفة مادية.

المكونات:

- ربع كوب من زيت جوز الهند.

- نصف كوب من الصابون المذاب.

- ثلاث الى اربع نقاط من زيت النعناع العطرى.

- كوب من السكر.

- لون احمر .

- قالب سيليكون.

طريقه التحضير:

- قم بإذابة الصابون فى الميكرويف لمدة خمسة عشر ثانية أو فى حمام ماء حتى يذاب.

- أضف زيت جوز الهند إلى الصابون المذاب وأخلطهم جيدا ثم أضف زيت النعناع العطرى إليهم.

- قم بتقسيم الخليط إلى وعائيين وأضف فى أحد الوعائيين اللون الأحمر واخلطه جيدا.

- ضف نصف كوب من السكر فى كل وعاء واخلط السكر حتى يتجانس مع الخليط.

- صب الخليط فى قوالب السيليكون واتركه ليجب لمدة من ساعة إلى ساعتين ثم إزالة من القالب.

- استخدم هذا الصابون فى تقشير وغسل الجسم.