حضري بأسهل طريقة سينابون بحشوة التفاح

يعتبر سينابون التفاح من أشهي الوصفات الغربية التي يمكن صنعها، ويعشقها الصغار والكبار، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بحشوة التفاح اللذيذة.

سينابون التفاح

مقادير سينابون التفاح

- مقادير العجينة :

حليب : كوب وربع (دافئ)

سكر : 2 ملعقة كبيرة

الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

البيض : 1 حبة

الزبدة : 50 غم (مذوبة)

دقيق : 3 اكواب

- مقادير الحشوة :

التفاح : 4 حبات (مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (طرية)

السكر البني : 3 ملاعق كبيرة

القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- للتزيين :

حليب مكثف محلى : ربع كوب

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: ضعي الحليب الدافئ في وعاء الخلط، وأضيفي السكر، والخميرة، والبيضة، والكريمة البودرة، والزبدة، واخلطي المكونات.

أضيفي الدقيق، واعجني المكونات حتى يتشكل لديك عجينة متماسكة، ثم غلفيها بورق النايلون، واتركيها لمدة ساعة ونصف حتى تتخمر.

افردي العجينة على السطح المراد العمل عليه مع رشة دقيق باستخدام المرق، وقطعي أطرافها الزائدة باستخدام سكين حاد.

ادهني العجينة بالزبدة، وأضيفي السكر البني، والقرفة، والتفاح.

لُفي العجينة على الحشوة بشكل رول، وقطعيها لقطع متوسطة الحجم.

بطني صينية الفرن بورق الزبدة، وضعي قطع العجينة المحشوة عليها.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي قطع السينابون بطبق التقديم، وزيني بالحليب المكثف المحلى.

سينابون التفاح

فوائد التفاح

يمتاز التفاح بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، الفلافونويدات، وبعض أنواع الفيتامينات، ما جعله مصدر غذائي مفيد للغاية، إليك فيما يلي أبرز فوائد التفاح الصحية

دعم صحة الجهاز العصبي

وجدت بعض الدراسات أن تناول التفاح يساعد على تقليل عدد الخلايا العصبية المتضررة بسبب الإجهاد التأكسدي نتيجة احتوائه على مركب كويرسيتين "Quercetin" المساعد لحماية الخلايا العصبية، وبالتالي يُساعد التفاح في خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ويُعزز من كفاءة عمل الدماغ، ويُقلل من خطر الإصابة بالخرف مع التقدم بالعمر.

إضافة إلى ذلك تشير إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أقل من الأطعمة الغنية بالفلافونويدات، مثل: التفاح هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر والخرف على مدى 20 عامًا تقريبًا.

خفض خطر الإصابة بالجلطات

تشير بعض الدراسات إلى دور المواد الغذائية الموجودة في التفاح في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والسبب في ذلك يعود إلى احتوائه على الألياف الغذائية التي تعمل على حماية الأوعية الدموية وتعزيز صحتها وتدفق الدورة الدموية أيضًا، والوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية.

الحفاظ على صحة القلب

يحتوي التفاح على كميات جيدة من الألياف، مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج، إضافة إلى البوتاسيوم، ما يعمل على الحفاظ على صحة القلب ومستوى ضغط الدم الطبيعي، والتقليل من نسبة حدوث المضاعفات على القلب.

إضافة لذلك يُساهم تناول التفاح وما يحتويه على ألياف غذائية وأشهرها البكتين في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، خاصة الكوليستيرول الضار (LDL)، وهذا نتيجة لدوره في حماية الأوعية الدموية والجهاز الدوراني ككل، لذا ينصح بإدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي.

الحماية من مرض السكري

من فوائد التفاح أنه قد يساعد على الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك لدوره المقترح في الحفاظ على مستويات السكر في الدم قدر المستطاع، نتيجة احتوائه على الألياف الغذائية.

المساعدة على فقدان الوزن

يحتوي التفاح على كمية قليلة نسبيًا من السعرات الحرارية، كما أنه خالٍ من الكولسترول والدهون المشبعة، وبالتالي يمكن اعتباره خيارًا صحي ومناسبًا لإدراجه في النظام الغذائي لمن يرغب في خسارة الوزن والمحافظة عليه.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

من فوائد التفاح المساهمة في تحسين عملية الهضم وحماية الأمعاء لاحتوائه على الألياف، كما تحفظ الألياف الغشاء المخاطي للقولون من التعرض للمواد السامة والمسرطنة، وهي مفيدة جدًا للأشخاص المصابين بالإمساك وتساعد على تنشيط الأمعاء.