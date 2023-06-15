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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السعودية تعدم مواطن أنهى حياة زوجته

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية

أعدمت السلطات السعودية، مواطن في منطقة الرياض، بعد إدانته بخنق زوجته وتكرار نحرها بسكينين في منزلهما.

 

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم "القتل حدًا"، بعد إدانته، وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن "مبارك بن عبدالله بن فرج الدوسري سعودي الجنسية، أقدم على قتل زوجته نحاء بنت متعب بن شبيب الدوسري سعودية الجنسية، وذلك بخنقها ونحرها بسكين ثم تكرار ذلك بسكين آخر داخل مسكنهما مما أدى لوفاتها".

 

وأوضحت الداخلية السعودية، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

 

وأشارت الداخلية، إلى ان ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من عائلة الجاني، فقد تم الحكم بقتله حدًا لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

 

وأضافت الداخلية، أن ذلك حرصا من حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

 

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