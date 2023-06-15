إقبال كبير على مجمع الخدمات الحكومية بالأبعادية بدمنهور

شهد مجمع الخدمات الحكومية، ومركز طب الأسرة والوحدة البيطرية والجمعية الزراعية بقرية بالأبعادية في دمنهور بمحافظة البحيرة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسط فرحة عارمة لإنهاء خدماتهم معربين عن سعادتهم لافتتاح تلك المشروعات التى وفرت لهم الجهد ومشقة الانتقال لإنهائها داخل مدينة دمنهور.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمركز التكنولوجي وعدداً من المشروعات الخدمية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية، قد غير ملامح القرية، ووفر جميع متطلبات المواطن البسيط بدون متاعب وأعباء، مؤكدةً عزم القيادة السياسية على التطوير والتجديد والتغيير ومواصلة خطة التنمية للوصول للجمهورية الجديدة وأن الدولة المصرية تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء، وتلبية كل الاحتياجات في جميع القطاعات الخدمية في إطار المشروع القومي العملاق لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تهدف للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المبادرات التى يتم تنفيذها فى ظل الجمهورية الجديدة، إذ تشهد جميع محافظات الجمهورية نقلة حضارية كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التنمية والإعمار وتوفير فرص العمل عبر العديد من المشروعات بكل القطاعات تنفيذاً لاستراتيجية بناء الإنسان وخفض معدلات الفقر ودعم البنية الأساسية ودعم الاستثمار.

وتفقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، المركز التكنولوجي ومجمع الخدمات الزراعية ومركز طب الأسرة بالأبعادية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل والتحقق من الانضباط الإداري للعاملين والوقوف علي جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة والمهندس بدر محمد بدر - وكيل وزارة الزراعة.

وناشدت الدكتورة نهال بلبع، المواطنين أهالي القرية والمترددين على تلك المنشآت بالحفاظ على الشكل الحضاري وما تم إنجازه والعمل على إظهار الشكل الجمالي للقرية.

جدير بالذكر أن محافظة البحيرة تشهد تنفيذ حوالي ٨٨٦٨ مشروعا فى شتى القطاعات بـ ٦ مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية و٣٩٦٧ تابع، بلغت المساحة المستهدفة ٤٥٦٩ كم ويستفيد منها ٣.٥ مليون نسمة.