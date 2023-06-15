صاحب أغنية "يا بتوع الحوار الوطني" يطالب بوجود ممثلين عنه بكل أنحاء الجمهورية

قال اسلام خليل صاحب الفيديو كليب الشهير" يا بتوع الحوار الوطني" إن الحوار الوطني لم يصل بعد لكل المصريين، مطالبا بوجود ممثلين عن الحوار في كل قرى ونجوع مصر.



وأشار خلال كلمته بلجنة الشباب بالحوار الوطني اليوم، إلى أهمية وجود قصور ثقافة فى كل جزء فى مصر ، حتي يستطيع الشباب من خلاله ممارسة مواهبه ومهارته وتنمية والقضاء على الظواهر الغريبة عن المجمتع كالادمان.

وأضاف: الإخوان لم ينتهوا ومنتشرين ما بينا كتير وبيحاولوا يشوهو الحلو اللي بيحصل، مختتما " اللي مش حاسس بمصر ينسي انه اتربي فيها وعاش واتحامي فيها واما بس بيناديها بيلاقيها هي مصر ..كلنا بنحب السيسي كلنا بنحب النصر..ملناش هدف رئيسي غير حب مصر"