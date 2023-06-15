عاجل
ضبط أسلحة ومعدات عسكرية في السودان
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

صاحب أغنية "يا بتوع الحوار الوطني" يطالب بوجود ممثلين عنه بكل أنحاء الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال اسلام خليل صاحب الفيديو كليب الشهير" يا بتوع الحوار الوطني" إن الحوار الوطني لم يصل بعد لكل المصريين، مطالبا بوجود ممثلين عن الحوار في كل قرى ونجوع مصر.

txt

الحوار الوطني.. محمود السقا يقترح فصل الشباب عن الرياضة


وأشار خلال كلمته بلجنة الشباب بالحوار الوطني  اليوم، إلى أهمية وجود قصور ثقافة فى كل جزء فى مصر ، حتي يستطيع الشباب من خلاله ممارسة مواهبه ومهارته وتنمية والقضاء على الظواهر الغريبة عن المجمتع كالادمان.

 

وأضاف:  الإخوان لم ينتهوا ومنتشرين ما بينا كتير وبيحاولوا يشوهو الحلو اللي بيحصل، مختتما " اللي مش حاسس بمصر ينسي انه اتربي فيها وعاش واتحامي فيها واما بس بيناديها بيلاقيها هي مصر ..كلنا بنحب السيسي كلنا بنحب النصر..ملناش هدف رئيسي غير حب مصر"

مواد متعلقة

الحوار الوطني.. محمود السقا يقترح فصل الشباب عن الرياضة

الحوار الوطني.. ممثل الصحة العالمية: مصر رائدة في النظم الصحية

الحوار الوطني.. أستاذ بطب القصر العيني يطالب بإلغاء العلاج على نفقة الدولة

الحوار الوطني.. إيرين سعيد تطالب بتطبيق قانون المجلس الصحي المصري

الحوار الوطني.. ممثل الحكومة: الصحة بذلت جهود هامة لتحسين أوضاع القطاع

الحوار الوطني| الوفد يطرح ٤ توصيات بجلسة تمكين الشباب.. أبرزها لذوي الهمم

الحوار الوطني.. شباب ورياضة النواب توصي بإنشاء معهد افتراضي لريادة الأعمال

الحوار الوطني.. صحة الشيوخ تطالب بتحسين أحوال الأطباء في مصر
الجريدة الورقية