عاجل
ضبط أسلحة ومعدات عسكرية في السودان
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. أستاذ بطب القصر العيني يطالب بإلغاء العلاج على نفقة الدولة

بوابة الوفد الإلكترونية

طالب الدكتور صلاح الغزالي أستاذ أمراض البطانة بطب القصر العيني، بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.

txt

الحوار الوطني.. إيرين سعيد تطالب بتطبيق قانون المجلس الصحي المصري

ووصف الغزالي خلال كلمته في جلسة الرعاية الصحية بالحوار الوطني العلاج على نفقة الدولة بالمهزلة، قائلا: المستشفيات الحكومية تدفع فيها الدولة مليارات سواء علاج مجاني أو شبه مجاني، وهو ما يمثل عبءً شديدا على الدولة.

وقال إن المواطن المصري عندما يصاب بالمرض كأنه يدخل نفق لا يدرى متى وكيف يخرج منه، مشيرا إلى أن المريض عندما يجد إدارة المستشفي جيدة سيستغنى بالتأكيد عن قصة العلاج على نفقة الدولة.

ولفت الغزالى إلى أن هناك مشكلة خطيرة تواجه القطاع الصحي في مصر وهى قلة عدد الأطباء، والتي ستظل موجودة إلى أن تجد لها الدولة حل، مشيرا إلى أن هناك أزمة في الدواء، ولابد أن تجد الدولة حل لمشكلة الدواء.

مواد متعلقة

الحوار الوطني.. إيرين سعيد تطالب بتطبيق قانون المجلس الصحي المصري

الحوار الوطني.. ممثل الحكومة: الصحة بذلت جهود هامة لتحسين أوضاع القطاع

الحوار الوطني| الوفد يطرح ٤ توصيات بجلسة تمكين الشباب.. أبرزها لذوي الهمم

الحوار الوطني.. شباب ورياضة النواب توصي بإنشاء معهد افتراضي لريادة الأعمال

الحوار الوطني.. صحة الشيوخ تطالب بتحسين أحوال الأطباء في مصر

الحوار الوطني.. د. محسن سالم يطالب بإنشاء مدن علاجية متكاملة وتخصيص قناة إعلامية للطبيب

الحوار الوطني.. قانون التأمين الصحي الشامل هدفه إفادة كل مواطن

الحوار الوطني.. نبيل المهيري: منظومة الخدمة سيئة لعدم اتباع القواعد
الجريدة الورقية