الحوار الوطني.. أستاذ بطب القصر العيني يطالب بإلغاء العلاج على نفقة الدولة

طالب الدكتور صلاح الغزالي أستاذ أمراض البطانة بطب القصر العيني، بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.

ووصف الغزالي خلال كلمته في جلسة الرعاية الصحية بالحوار الوطني العلاج على نفقة الدولة بالمهزلة، قائلا: المستشفيات الحكومية تدفع فيها الدولة مليارات سواء علاج مجاني أو شبه مجاني، وهو ما يمثل عبءً شديدا على الدولة.

وقال إن المواطن المصري عندما يصاب بالمرض كأنه يدخل نفق لا يدرى متى وكيف يخرج منه، مشيرا إلى أن المريض عندما يجد إدارة المستشفي جيدة سيستغنى بالتأكيد عن قصة العلاج على نفقة الدولة.

ولفت الغزالى إلى أن هناك مشكلة خطيرة تواجه القطاع الصحي في مصر وهى قلة عدد الأطباء، والتي ستظل موجودة إلى أن تجد لها الدولة حل، مشيرا إلى أن هناك أزمة في الدواء، ولابد أن تجد الدولة حل لمشكلة الدواء.