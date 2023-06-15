ظهور حوت نافق من نوع العنبر Sperm Whale أمام سواحل محافظة بورسعيد

في اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم عمل غرفة عمليات للمتابعة والتنسيق برئاسة الدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة و عضوية الدكتور محمد سالم عبد الرحمن رئيس قطاع حماية الطبيعة و والمهندس محمد العيسوى مدير عام المحميات الشمالية العميد تامر ابو العنين مستشار وزارة البيئة للامن و شئون المحميات الطبيعية والادارة المركزية للازمات و الكوارث البيئية وادارة المحمية لمتابعة ظهور الحوت النافق من نوع العنبر Sperm Whale امام سواحل محافظة بورسعيد.

وقد تلقت محمية أشتوم الجميل اتصال من جهاز الامن الوطنى ببورسعيد بظهور حوت نافق فى غاطس بورسعيد على بعد 8 كم شمالا.

جاء ذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد متمثلة فى المحافظ اللواء عادل الغضبان و اللواء عاطف كامل السكرتير العام و تم التنسيق مع القوات المسلحة متمثلة فى قيادة القوات البحرية وقاعدة بورسعيد البحرية و مخابرات حرس الحدود و المخابرات الحربية و الشركة الوطنية للثروة السمكية (مزرعة الفيروز).

وتم متابعة مكان الحوت من قبل قاعدة بورسعيد البحرية يوم 11 يونيو وتم سحب الحوت من البحر المتوسط الى الشاطىء يوم 12 يونيو وتم اخذ القياسات البيولوجية على الحوت من قبل باحثى محمية أشتوم الجميل و تم تجهيز حفرة لة لاتمام عملية الدفن للحوت.

ووجهت المحمية الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية متمثلة فى قيادة القوات البحرية ورجالها الاوفياء ولقيادة ورجال قاعدة بورسعيد البحرية الابطال لاهتمامهم بشان سحب الحوت المشار اليه وتعاونهم الصادق مع وزارة البيئة و الجهات المعنية بالدولة وكذا جهدهم المضنى ويقظتهم فى حماية السواحل البحرية المصرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

وايضا وجهت الشكر لقيادات محافظة بورسعيد متمثلة فى محافظ بورسعيد واللواء السكرتير العام وجميع العاملين بها وخصوصا جهاز الانقاذئوالطوارئ، وايضا للقيادة الشركة الوطنية للثروة السمكية (مزرعة الفيروز) على تعاونهم الصادق فى ايجاد الحلول الغير نمطية و توفير وسائل السحب المناسبة رغم صعوبة البيئة البحرية فى اخراج الحوت.

كما وجهت الشكر لروابط الصيادين المصريين لمبادراتهم الوطنية واقدامهم فى تقديم العون مع الجهات المعنية فى هذا الشأن و كل مايتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية أمنة نظيفة ولا نستطيع ان ننسى الثناء والشكر لكل من قدم يد العون بذات الشأن.