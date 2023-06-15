بالفيديو.. بعثة منتخب مصر تحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح قبل العودة للقاهرة

حقق المنتخب الوطني، فوزاً غالياً على نظيره غينيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد مراكش الجديد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، حيث نجح الفراعنة في الصعود إلى الدور المقبل، بحد حصد أول المجموعة بشكل رسمي.

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وفاجئ كامل أبو على بعثة منتخب مصر في مراكش بإقامة حفلة بعيد ميلاد قائد الفريق محمد صلاح، عقب مباراة الفراعنة أمام غينيا، والتي اقيمتوفي فندق إقامة المنتخب المملوكة لمجموعة بيك الباتروس التي يمتلكها كامل أبو على رئيس النادي المصري.

وحرصت ادارة فندق سافوى لو جراند بمراكش ا الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح ال31 قبل مغادرة البعثة للعودة الي القاهرة.

شاهد احتفال لاعبو منتخب مصر بعيد ميلاد محمد صلاح

وكانت بعثة منتخب مصر تضم حازم امام رئيسا للبعثة و البرتغالى رورى فيتوريا مديرا فنيا مع باقى اعضاء الجهاز و ١٩ لاعبًا هم، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، على جبر، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو بالاضافة الى ٩ لاعيبة من النادى الأهلي الفائز ببطولة افريقيا للمرة ١١ .

احتفال منتخب مصر بعيد ميلاد محمد صلاح

وتأهل منتخب مصر رسميا الى أمم أفريقيا 2023 بالساحل العاج عقب الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف ، واحتلاله صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

منتخب مصر يغادر مطار مراكش

وكانت بعثة منتخب مصر الأول، قد غادرت اليوم مطار مراكش في طريقها للعودة إلي القاهرة عقب الفوز في مباراة غينيا أمس بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

يرافق البعثة في العودة الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، والكابتن حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.

فيتوريا يمنح لاعبو منتخب مصر راحة مسائية

من جانبه ، أكد محمد غرابة مدير المنتخب أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر منح اللاعبين راحة باقي اليوم من التدريبات والمعسكر ، على أن ينتظموا في المعسكر مساء اليوم "الخميس" للمبيت بفندق الإقامة استعدادا لمباراة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.