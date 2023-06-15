ليفربول يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده "أحد الأيام الخالدة"

أحتفل نادي ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ31، والموافق اليوم الخميس 15 يونيو 2023، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وقال: "ارتباط اسمه بتاريخ ميلاده جعله أحد الأيام الخالدة في أذهان الجميع.. أهلًا بكم في يوم_صلاح ".

كما نشر حساب ليفربول

ووُلد محمد صلاح في مثل هذا اليوم من عام 1992 في قرية نجريج بمدينة بسيون، في محافظة الغربية، ومنذ بداية صلاح مسيرته الكروية مع المقاولون العرب وانضمامه إلى سويسرا تمكن من حفر تاريخ ملييء بالنجاح والبطولات بالدوريات الأوروبية في تاريخ كرة القدم.

جميع أهداف محمد صلاح منذ بداية مسيرته

لعب محمد صلاح مع نادي المقاولون العرب «44 مباراة» وأحرز «12 هدفًا» في كل البطولات من موسم 2009-2010 إلى موسم 2011-2012.

كما خاض محمد صلاح مع بازل السويسري «79 مباراة» وأحرز «20 هدفًا» في كل البطولات من موسم 2012-2013 إلى موسم 2013-2014.

وخاض محمد صلاح مع نادي تشيلسي الإنجليزي «19 مباراة» وأحرز «هدفين» في كل البطولات من موسم 2013-2014 إلى موسم 2014-2015.

لعب محمد صلاح مع نادي فورنتينا الإيطالي «26 مباراة» وأحرز «9 أهداف» في كل البطولات بموسم 2014-2015.

لعب محمد صلاح مع روما الإيطالي «83 مباراة» وأحرز «34 هدفًا» في كل البطولات من موسم 2015-2016 إلى 2016-2017.

لعب محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي «496 مباراة» وأحرز «232 هدفًا» في كل البطولات من موسم 2017-2018 وحتى الآن بموسم 2022-2023.