رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب تزامناً مع بدء موسم الحج

رفع مطار برج العرب الدولي، بالاسكندرية، أقصى درجات الاستعداد داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج بالإضافة إلي تخصيص خيمة مكيفة مخصصة لضيوف الرحمن، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار، و التي تشارك في موسم الحج و تم تخصيص غرفة عمليات على مدار 24 ساعة، وكذلك زيادة عدد المنسقين داخل الصالات لمساعدة الحجاج في إنهاء إجراءات السفر، بالإضافة إلى تخصيص خيمة مكيفة مخصصة لضيوف الرحمن.

وذكر المطار، أنه نسّق مع كل الجهات العاملة بالمطار والتي تشارك في موسم الحج، وجرى تخصيص غرفة عمليات على مدار 24 ساعة وكذلك زيادة عدد المنسقين داخل الصالات لمساعدة الحجاج في إنهاء إجراءات السفر.

وكانت قد انطلقت أولى رحلات حج بيت الله الحرام موسم 1444 من مطار برج العرب في الاسكندرية ،وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، تواجد فريق الحجر الصحي بمطار برج العرب لتوديع حجاج بيت الله الحرام في أول رحلة له اليوم.

وقال الدكتور محب حبيب، مدير إدارة الحجر الصحي، إن فريق الحجر الصحي يعمل على رفع الوعي الصحي بين المسافرين، في أماكن تواجد الحجاج بمطار برج العرب، فضلا عن توزيع حقائب تحتوي على كتيب إرشادي للحج، وماسكات واختبار سريع لفيروس كورونا وكيفية استخدامه .

وأضاف أنه تم توجيه الحجاج للطرق الصحيحة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارا أثناء موسم الحج، والتعريف بالسلوكيات غير الصحية التي قد تتسبب في انتشار الأمراض.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان تؤكد على حجاج بيت الله الحرام بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان، في كافة الاستشارات الطبية والوقائية، وذلك بعد وصولهم بسلام إلى الأراضى المقدسة.

من جانب اخر أجرى اللواء أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، زيارة ميدانية للمطار امس للتأكد من استعدادات موسم الحج، وأصدر تعليمات بتكثيف الجهود وتوفير كافة السبل لخدمة الحجاج ومساعدتهم وخاصة كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة

وقال إن المطار ودع 3 رحلات تحمل كل رحلة 300 راكب، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، خاصة بحجاج قرعة محافظتي الإسكندرية والبحيرة، فيما ستقلع رحلتان غدًا الخميس لحجاج قرعة محافظتى الإسكندرية ومطروح.

و خلال الزيارة تفقد «منصور» الأعمال الإنشائية لمبنى الركاب الجديد والذي يعد أول مبنى ركاب ذكي صديق للبيئة بإفريقيا والشرق الأوسط، كما سلّم بعض العالمين شهادات إتمام المنحة اليابانية.