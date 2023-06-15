جامعة بني سويف التكنولوجية تشهد معرض المشاريع العلمية

شهد الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، العرض الخاص بأفضل المشروعات العملية الخاصة بمادة ريادة الأعمال من خلال مشاهدة عرض تقديمي يتضمن التفاصيل الخاصة بكل مشروع حيث تضمن العرض بعض المشاريع القائمة بالفعل في مختلف المجالات.

وأشاد رئيس الجامعة، بالأفكار المبتكرة لهذه المشروعات، مؤكدًا أن الأفكار تدور فى مختلف التخصصات كمجال تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية تكنولوجيا الميكاترونكس إعادة تدوير المخلفات وخدمات عامة، مشيراَ إلى أنه سيتم تصعيد الأفكار المتميزة؛ لتوفير الدعم اللازم لها لتصبح بداية لشركات ناشئة قادرة على المنافسة فى سوق العمل

وأكد خضر، حرص الجامعة على احتضان طلابها وأفكارهم ومشاريعهم، وذلك من خلال نادي ريادة الأعمال بالجامعة ووحدة مبتكر التي تم استحداثها هذا العام إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمعارض التي تتبنى الكثير من المشاريع الصغيرة، والأفكار القابلة للتطوير وهو الهدف الأول للتنمية المستدامة عن طريق التحفيز على خلق فرص للعمل وتحسين المهارات والابتكار كما أن الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم للرعاية أبنائها الطلاب في مختلف المجالات سواء أنشطة أو مشاريع قادرة على المنافسة فى سوق العمل.

وحضر العرض الدكتور جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتورة غادة طوسون مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة ومدرس مادة ريادة الأعمال والأستاذة سها جنيدي مدرس مادة ريادة الأعمال بالجامعة

جدير بالذكر أنه تم اختيار أفضل المشروعات في مجال تخصصات الطلاب ومنها شركة روبوتات للرعاية الصحية ورشة عمل لمكينات التحكم الرقمية، الصيدلية الآلية إعادة تدوير البلاستيك لفيلمينت إنذار السائق النائم تطبيق كوزموس لجعل التخصص يلائم مواصفات الوظيفة

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