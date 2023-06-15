تجهيز ساحة المطاعم بمنطقة اللسان برأس البر لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم الإنتهاء من تجهيز ساحة المطاعم بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر لاستقبال زائريها خلال عيد الأضحى المبارك.

وجاءت تلك الأعمال ضمن مشروع تطوير المنطقة بالكامل والتى تتضمن إحلال وتجديد الممشى وإنشاء مناطق لانتظار السيارات ومسار للدراجات ومنطقة خضراء و ساحات للمطاعم والأنشطة المتعددة.

وذكرت المحافظ، أنه تم وضع خطة مع الجهة المنفذة لتجهيز تلك الساحة والانتهاء منها كمرحلة أولى للمشروع خلال هذا التوقيت الذى يتزامن مع دخول فصل الصيف والعيد، وذلك لاستقبال المواطنين والزائرين، مؤكدة أنه يجرى العمل بالمراحل الأخرى من المشروع للانتهاء منه وفقًا للخطط الزمنية والمعايير المحددة التى تتناسب مع هذه البقعة السياحية الفريدة